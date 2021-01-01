نصائح تغذية الحامل في شهور حملها



تغذية الحامل تغذية الحامل

قالت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية، إن كل الأمراض المنقولة عن طريق غير العدوى مثل الضغط والسكري وأمراض القلب والكوليسترول العالي لها علاقة مباشرة بالبيئة التي كان فيها الجنين قبل الحمل بـ3 أشهر.



أضافت خلال تصريحات إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي قدمته، الأحد، الفنانة منى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين على قناة «CBC»، أنه لو كان هناك زيادة أو نقص في التغذية، فإن تأثيرهم يكون واحد، فنقص التغذية والسمنة لهما نفس التأثير على الطفل.



كما دعت السيدات إلى ضرورة الحفاظ على وزنهن بداية من الزواج حتى ينجنبن أطفالا أصحاء، قائلة: «بتضيعوا وقت كتير في الستائر والسجاجيد والأنتريهات وبتنسوا صحتكم والمفروض إزاي تستعدوا للحمل» .

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أكدت «فؤاد» أن مبادرة الألف يوم الأولى من حياة الطفل مهمة جدًا، موضحة أنها فترة الحمل والرضاعة التي تشكل شكل الطفل، لأن هذه الفترة تشهد وضع بصمة على صحة الطفل في التغذية طوال العمر.عن المكمل الغذائي، أوضحت أنه دواء يمكن الحصول عليه، ولكن في ظروف معينة، فالحامل تحتاج في أول 16 أسبوعا من تكوين الجنين إلى كالسيوم زيادة، إذ يجب ضمان الحصول على نظام غذائي متنوع فيه مواد غذائية مختلفة، ولكن هذا لا يعني الحصول على الكالسيوم في أقراص.أشارت إلى أنه يجب ألا يتدخل أي طرف في تغذية الطفل إلا الأب والأم، وليس الجدة والجد، مضيفة: «زي ما بتعلم لغات وتربية إيجابية، لازم تتعلم تعمل الأكل إزاي في البيت»، كما دعت إلى الإكثار من الحصول على الفول النابت والبقوليات والحلبة المستنبتة والبليلة وتشويح البهارات قبل الاستعمال، لافتة إلى أن هناك احتياجات غذائية طوال الحمل مقسمة على حسب فترة الحمل.لفتت إلى أن الفترة الأولى التي لا تأكل الأم فيها جيدا، وبعض الأمهات تعانين من صحة التغذية سببها هرموني، مرجعة ذلك إلى أن المشيمة تفرز هرمون يجعل الأم لا ترغب في الأكل، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقوم بعمل الوحم، ويكون لديها اختيارات غذائية عجيبة، مشددة على ضرورة أن تتناول الحامل في أول حملها كوب لبن زيادة، وفي النصف الثاني من الحمل نحتاج إلى تفاحة مع كوب لبن وربع رغيف.