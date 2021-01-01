إليك طريقة عمل العاشوراء..بدون نشا وفي البيت مثل المحلات ..



العاشوراء العاشوراء

يحتفل المسلمون اليوم بـ يوم عاشوراء وهو واحد من الأيام التي يسن فيها الصيام كما ورد في السنة النبوية، فهو يوم لغفران الذنوب وزيادة الحسنات ويستحب فيه الإكثار من الطاعات لكونه يقع في أحد الأشهر الحرم، وهو شهر محرم المعظم، وخلال هذا اليوم يفضل المصريون تقديم طبق عاشوراء.



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طريقة عمل العاشوراء

المقادير

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ربع كيلو من القمح المقشركيلو من اللبننصف كوب من الكريمة اللبانيكريم شانتيهملعقة صغيرة من الفانيليا3 ملاعق كبيرة من النشانصف كوب من السكرمكسرات حسب الرغبةطريقة التحضير العاشوراءيغسل القمح وينقع لمدة ليلة كاملة.يغلى القمح في الماء حتى ينضج ثم يصفى من الماء.نضع في قدر على النار الحليب والكريمة اللباني.تترك المكونات حتى الغليان، ونضع القمح والسكر وتقلب المكونات.يتم وضع العاشوراء في أطباق التقديم، وتزين بالمكسرات حسب الرغبة.طريقة عمل العاشوراء مثل المحلاتالمقادير:ربع كيلو من القمح المقشركيلو من اللبنملعقة كبيرة من القشدةملعقة كبيرة من النشاملعقة صغيرة فانيلياسكر حسب الرغبةجوز هند وزبيب وفول سوداني للتزيينطريقة التحضير العاشوراء مثل المحلاتيتم غسل القمح جيدا ونقعه في الماء طوال الليل.نضع ماء في قدر على النار ويضاف إليه القمح، ويتم سلقه حتى تمام النضج.نضيف القمح المتبقي والقشدة مع التقليب جيدا.تغرف العاشوراء في أطباق التقديم وتزين بجوز الهند والمكسرات.طريقة عمل العاشوراء فاطمة أبو حاتيالمقاديرنصف كيلو قمح مقشركيلو ونصف لبنكوب سكر حسب التذوقعلبة قشطة3 م ك كريم شانتي3 م ك نشافانيلياطريقة عمل العاشوراء فاطمة أبو حاتييتم غسل القمح جيدا ونقعه في الماء طوال الليل.نضع ماء في قدر على النار ويضاف إليه القمح، ويتم سلقه حتى تمام النضج.نضيف القمح المتبقي والقشطة مع التقليب جيدا والنشا والكريم شانتيه.تغرف العاشوراء في أطباق التقديم وتزين بجوز الهند والمكسرات.طريقة عمل العاشوراء بدون نشانصف كيلو من القمح.نصف كوب من القشطة.عدد 2 كوب لبن كامل الدسم.3 معالق مكسرات.معلقة فانيليا.نصف كوب سكر.طريقة عمل العاشوراء بدون نشاضعي القمح في إناء من الماء لمدة ليلة قبل البدء في استخدامه لضمان نظافته.ثم اغسلي القمح أكثر من مرة وضعيه في الماء على النار حتى يتم سلقه بطريقة كاملة.قومي بغلي اللبن بجانب 2 ملاعق قشطة واضيفيه على القمح الذي تم سلقه.يتم تقليب هذا المزيج لمدة كافية على نار هادئة، ثم يتم إضافة السكر على حسب الكمية المطلوبة، والفانيليا ويتم وضعه على نار متوسطة حتى يصبح قوامه غليظا.. ثم زينيه بالمكسرات.