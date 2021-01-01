اعرفي الطرق المختلفة لاستخدامات الفحم..بيقفل المسام ويعالج حب الشاب..



الفحم الفحم

الفحم النشط ظهر في منتجات التجميل في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يستخدم كمكون بمفرده، على الوجه، وله العديد المتعدة للبشرة التي لا يعرفها البعض..



فوائد الفحم النشط كثيرة للبشرة وللجسم والشعر مما يعطى عناية فائقة لا يمكن تخيلها، وفقاً لموقع"femina".



الفحم النشط يستخدم لإزالة السموم من الجلد

في بعض الأحيان كان يستخدم الفحم النشط في علاج أنواع مختلفة من التسمم عن طريق امتصاصها قبل إطلاقها في مجرى الدم، ويستخدم في منتجات التجميل وأقنعة الوجه، والفحم معروف عنه أنه يسحب البكتريا والسموم والمواد الكيمائية وكل الأتربة إلى سطح الجلد، ويعمل كمغناطيس ويمتص الأشياء السيئة، مما يجعل البشرة نظيفة من الداخل والخارج.

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تقليص المساميمكن استخدام الفحم المنشط في البرايمر وهو أساسي وليس الأمر بتنقية البشرة فقط ولكن تقلص المسام المفتوحة ويجعلها غير واضحة بعد إزالة الأوساخ والأتربة.معالجة حب الشبابإذا كانت البشرة تعانى من مشاكل حب الشباب، يمكن استخدام زيت التقشير الناعم المعتمد على الفحم مرتين في الأسبوع لعلاج تلك البقع غير الملائمة، ويمكن وضع قناع الفحم على بشرة الوجه كعلاج موضعي لحب الشباب مع ملاحظته وهو يختفى دون أن يترك أي أثر.يعالج لدغات الحشراتيمكن وضع عجينة من الفحم النشط، مباشرة على اللسعات واللدغات والجروح والالتهابات المصنوعة من مسحوق الفحم النقي المخلوط بالمياه المعدنية ويمتص السموم الضارة ويخفف الألم ويقلل من حدوث الندوب.تغذية فروة الرأسالشامبو الذى يحتوى على الفحم المنشط يقوم بإزالة السموم من الشعر وزيادة حجمه ويخفف من جفاف فروة الرأس وتقشيرها، لأن الفحم المنشط يسحب الأوساخ من أعماق فروة الرأس ويغذى الشعر ويتركه ناعم ولامع.