فوائد طبية لتناول الآيس كريم

على عكس اعتقادات شائعة ، فإن الآيس كريم غير قادر على إثارة التهاب الحلق صيفا وفي ظروف الطقس الحار، لكنه يمكن أن يقلل من المناعة ضد البكتيريا المسببة للأمراض بسبب تبريد الحلق.
أعلنت ذلك، ناتاليا نيزدانوفا، طبيبة الأطفال في مستشفى MEDSI بموسكو، في حديث أدلت به لوكالة "برايم" الروسية.
وقالت إن "الآيس كريم في حد ذاته ليس خطيرا، ولكن انخفاض درجة حرارة الحلق يمكن أن يخفّض من المناعة المحلية، التي تنشط البكتيريا المسبّبة للأمراض.
ونصحت الطبية قائلة:" إذا لم يكن الجسم بصحة جيدة، فلا تأكل الكثير من الآيس كريم، حتى لا تتضرر صحتك أكثر".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!