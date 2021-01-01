نقابة الصحفيين الفلسطينية: تنشر انتهاكات للاحتلال بحق الصحفيين خلال يوليو الماضي

نقابة الصحفيين الفلسطينية: تنشر انتهاكات للاحتلال بحق الصحفيين خلال يوليو الماضي

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صورة الخبر: الاحتلال
الاحتلال

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينية عن ارتفاع وتيرة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للصحفيين الفلسطينيين خلال يوليو الماضي، وذلك من خلال رصد66 جريمة وانتهاكا تعرض لها الصحفيون.

وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - أنه تم رصد تعرض 3 صحفيين للإصابة برصاص جيش الاحتلال، فيما تم تسجيل 28 حالة منع من التغطية والاحتجاز، و24 حالة أصيبت بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، و3 حالات تعرضت للضرب، وحالتان للاعتقال، وحالتان لمنع من السفر، و3 حالات اعتداءات من المستوطنين.

وأكد البيان أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل مقصود ومتعمد الطواقم الصحفية العاملة على تغطية الفعاليات، رغم التزامها بكافة القواعد المهنية بما فيها ارتداء السترات الخاصة المخطوط عليها بشكل بارز عبارة صحافة باللغتين الانجليزية والعربية.

ورصدت لجنة الحريات استمرار استهداف المحتوى الصحفي الفلسطيني عبر منصات التواصل، حيث سجلت 12 حالة ما بين إغلاق صفحات صحفية أو حذف منشورات.

المصدر: دار الهلال

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