افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام



الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن التنسيق الحكومي يسبق الجامعات الأهلية والخاصة في ظل وضع الجامعات الحكومية في المرتبة الأولى لاهتمام الطلاب ورغباتهم، مشيراً إلى أن عملية التنسيق الخاص بالكليات والجامعات متاح بشكل إلكتروني لكل الطلاب، بداية من يوم الخميس القادم، وفقا لتوجهات الدولة بالاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا.



وكشف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد" ، أنه سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة هذا العام في مناطق تحتاج للتنمية وهي جامعات غير هادفة للربح.



وأضاف وزير التعليم العالي ، أن مصروفات الجامعات الأهلية لا تتعدى 40% من قيمة تكلفة البرامج الدراسية، ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس السيسي لدعم طلاب الجامعات الأهلية وستكون المصروفات أقل من العام الماضي وأقل من الجامعات الخاصة.