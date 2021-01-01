يعمل ”واتساب” على ميزة خصوصية جديدة

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كشفت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يعمل على توفير ميزة خصوصية، جديدة تسهم في حماية ‏مستخدميه داخل مجموعات الدردشة.‏



ويختبر "واتسآب" في الوقت الحالي إمكانية إخفاء المستخدم لرقم هاته الذكي داخل مجموعات فرعية معينة، وذلك تحسبا لوجود أعضاء لا يعلمهم بصورة شخصية.



الميزة الجديدة تحمل اسم "Phone Number Sharing" (مشاركة رقم الهاتف)، وسيتم طرحها مع تحديث "واتسآب" الذي يحمل رقم "2.22.17.23"، ويمكن الوصول إليها داخل قسم "معلومات المجموعة"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".

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ويلاحظ "واتسآب" أنه بمجرد الانضمام حديثا إلى أيمجموعة، فإن رقم هاتفك يصبح خفيا تلقائيا أمام أعضاء المجموعة، ما لم تقم بإلغاء تفعيل هذه الميزة بنفسك لإظهار رقمك أمام الجميع.وكان "واتسآب" أعلن، الشهر الماضي، أنه يعمل على طرح ميزة جديدة لخصوصية المستخدمين، والتي تتيح لهم ‏إخفاء وجودهم "أونلاين". ‏وستتيح ميزة إخفاء حالة "أونلاين" للمستخدم إمكانية تقييد نفس الأشخاص الذين لا يرغب في معرفة متى كان "آخر ظهور" له داخل التطبيق، وفقا لصورة ثابتة نشرها موقع "وابيتاإنفو".يشار إلى أن "واتسآب" منح لجميع مستخدميه رسميا القدرة على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.