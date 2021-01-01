في الهند إطلاق فارة ASUS MD100 Marshmallow مقابل 1499 روبية

أعلنت شركة Asus عن إطلاق الفارة MD100 ASUS Marshmallow في الهند في وقت سابق من اليوم.
تتوفر فارة MD100 في عدد من الألوان، وتتميز بتصميم بسيط وهادئ ومثالي للعمل اليومي والدراسة. وعلاوةً على ذلك، فهي تحتوي على غطاء مغناطيسي مع أغطية ملونة قابلة للإزالة بسهولة والتي تأتي في مجموعات الألوان بما في ذلك الأزرق الهادئ والأرجواني الفاتح، مما يجعل من السهل تبديل المظهر بناءً على رغبتك.
تأتي هذه الفارة مع حزام فريد يجعل من السهل تخزينها وحملها بأمان للأشخاص الذين يفضلون العمل أثناء التنقل. وتعمل بطارية AA واحدة لأكثر من عام مع هذه الفارة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!