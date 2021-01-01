في الهند إطلاق فارة ASUS MD100 Marshmallow مقابل 1499 روبية

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فارة ASUS MD100 Marshmallow

أعلنت شركة Asus عن إطلاق الفارة MD100 ASUS Marshmallow في الهند في وقت سابق من اليوم.

تتوفر فارة MD100 في عدد من الألوان، وتتميز بتصميم بسيط وهادئ ومثالي للعمل اليومي والدراسة. وعلاوةً على ذلك، فهي تحتوي على غطاء مغناطيسي مع أغطية ملونة قابلة للإزالة بسهولة والتي تأتي في مجموعات الألوان بما في ذلك الأزرق الهادئ والأرجواني الفاتح، مما يجعل من السهل تبديل المظهر بناءً على رغبتك.

تأتي هذه الفارة مع حزام فريد يجعل من السهل تخزينها وحملها بأمان للأشخاص الذين يفضلون العمل أثناء التنقل. وتعمل بطارية AA واحدة لأكثر من عام مع هذه الفارة.

تهدف الفارة إلى إنتاج أقل من 20 ديسيبل من الضوضاء لكل نقرة وتستمر حتى 10 ملايين نقرة. تتكون أقدام الفارة أيضًا بالكامل من مادة PTFE، مما يضمن حركة سهلة عبر الأسطح الخشنة.

ومن ناحية أخرى، تمت معالجة سطح الفأرة باستخدام واقي مضاد للبكتيريا، والذي يمنع نمو الجراثيم بنسبة تزيد عن 99 بالمائة على مدار 24 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر MD100 اتصالاً ثنائي الوضع يدعم كلاً من 2.4 جيجا هرتز وبلوتوث، في حين أن تقنية توفير الطاقة المدمجة تعني أن بطارية واحدة توفر ما يصل إلى عام من التحكم الدقيق.

سيتم طرح فارة ASUS Marshmallow MD100 للبيع اعتبارًا من 5 أغسطس 2022 بسعر 1499 روبية، عبر الإنترنت في Flipkart و ASUS E-shop.

المصدر: بوابه المتميز

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