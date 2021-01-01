تستحوذ شركة امازون على شركة iRobot

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أعلنت شركة أمازون عن استحواذها على شركة iRobot مقابل 61 دولارًا للسهم في صفقة نقدية بالكامل تقدر صانع بمبلغ 1.7 مليار دولار.



تهدف هذه الصفقة إلى تعميق وجود أمازون في مجال الروبوتات الاستهلاكية، ذلك بعد ان قدمت الشركة العام الماضي الروبوت المنزلي Astro، وهو جهاز بقيمة 1449.99 دولارًا ومجهز بمساعد أليكسا الرقمي للشركة ويمكنه متابعة المستهلكين في جميع أنحاء منازلهم.



بالإضافة إلى انها قدمت أيضًا مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية، مثل أجراس الأبواب المتصلة، بعد استحواذها عام 2018 على Ring، بالإضافة إلى موازين الحرارة وأجهزة الميكروويف التي تعمل بالصوت.

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من منظور المنزل الذكي، من الواضح أن أمازون تريد ان تستخدم iRobot لكي تتعمق في فهم المنزل. فتمتلك الشركة معرفة تفصيلية بمخططات الطابق لدينا، والأهم من ذلك، كيف تتغير. فهي تعرف مكان مطبخك، وغرف أطفالك، ومكان أريكتك (ومدى حداثتها)، وما إذا كنت قد حولت غرفة الضيوف مؤخرًا إلى حضانة. هذا النوع من البيانات عبارة عن ذهب رقمي لشركة هدفها الأساسي هو بيع المزيد من الأشياء لك.تتدحرج كل من مكانس وممسحة Roomba المتصلة من iRobot حول المنازل عدة مرات في الأسبوع، لرسم خرائط وإعادة تخطيط المساحات. فمع أحدث طراز لها، j7، أضافت iRobot كاميرا أمامية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي، وفقًا لـ Angle، اكتشفت أكثر من 43 مليون كائن في منازل الناس. تحتوي الطرز الأخرى على كاميرا منخفضة الدقة تشير إلى السقف للملاحة.كل هذا يجعل من المرجح أن عملية الشراء هذه لا تتعلق بالروبوتات؛ إذا كان هذا هو ما أرادته أمازون، لكانت قد اشترت iRobot منذ سنوات. بل يبدو أنها اختارت الشركة للحصول على نظرة تفصيلية داخل منازلنا.