شاهد : أفضل برجكتور محمول GS50 متنقل من BenQ



BenQ BenQ

قدمت BenQ جهاز GS50 بأفضل تصميم في أجهزة البرجكتور المميزة بتصميم لاسلكي يدعم التنقل السريع مع آداء مميز بدقة 1080 بيكسل ويدعم رفع المستوى إلى دقة 4K، كما يتوفر عبر الموقع بعرض مميز بالتعاون مع شركة BenQ.



يتميز جهاز GS50 بتقنية DLP وهي تقنية أفضل من 3LCD التي تظهر بها ألوان قوس قزح في الألوان، كما يدعم البروجكتور سطوع 500 شمعة.



كما يأتي الجهاز بمعايير IPX2 مع طبقة خارجية للحماية من الصدمات أو السقوط من مسافة تصل إلى 70سم، كما يدعم مقاومة رشات الماء وهي من المميزات النادرة في أجهزة البروجكتور.

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أيضاً يأتي GS50 بعدد من القنوات الصوتية إلى جانب مضخم للصوتيات، وتأتي السماعات بمجموع 10W، بينما يأتي مضخم الصوتيات بقدرة 10W، كما يمكنك تحويل الجهاز إلى مكبر صوتي محمول للإستمتاع بالصوتيات.كما يرتكز الجهاز على نظام الأندوريد، حيث يوفر حتى 5000 تطبيق عبر متجر جوجل بلاي، مع عدد من خدمات بث المحتوى، وأيضاً ميزة البث اللاسلكي مثل AirPlay وتقنية Chromecast مدمجة.من جانب أخر يأتي الجهاز بعدد من المنافذ تتضمن منفذ USB C ويدعم DisplayPort، وHDMI 2.0، و USB فئة A لدعم توصيل ذاكرة فلاشية.ويضم الجهاز بطارية بعمر شحن يصل إلى اثنان من الساعات ونصف الساعة، كما يأتي بتقنية لحماية عين الأطفال من خلال مستشعر يعمل على إغلاق الإضاءة بشكل تلقائي عند إستشعار إقتراب الأطفال، مع تقنيات أخرى للحماية.أيضاً يتميز GS50 بتجربة سلسة وسريعة في الإستخدام، مع عدد من الوضعيات المختلفة في الصوتيات أو العرض السينمائي، إلى جانب وضعية للألعاب، وأيضاً وضعيات مختلفة للعرض بين الغرف، أو الأماكن المميزة بسطوع أكثر، ويمكن لوضعية الألعاب أن تدعم المستخدم بزمن إستجابة أقل، ومعدل تحديث 60 إطار لكل ثانية.كما يأتي الجهاز بخاصية تدعم التركيز على عرض سينمائي للألوان وأكثر واقعية، كما يتمبز الجهاز بتصميم أنيق وخفيف يدعم التنقل السريع.ويمكنك الحصول على البروجكتور الآن للنسخة المعروضة عبر الرابط التالي: BenQ GS50كما يمكنك الحصول على كود الخصم الخاص بالموقع: UTECHPRJ100قدمت BenQ جهاز GS50 بأفضل تصميم وممبزات في أجهزة البروجكتور اللاسلكية المميزة بتصميم أنيق يدعم التنقل السريع.8.5/10الإيجابياتتصميم خفيف وأنيق يدعم التنقل السريعيدعم أفضل جودة عرضدعم نظام وتطبيقات الأندوريديدعم المستخدم كمكبر صوتي لاسلكيسعر جيدالسلبياتتأخر الإدخال في منفذ USB-C DisplayPort