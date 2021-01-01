تسريب لهاتف Redmi K50 Extreme Edition يكشف عن بعض مواصفاته



Redmi K50 Extreme Edition Redmi K50 Extreme Edition

سوف يتم التأكيد عن موعد إطلاق هاتف Redmi K50 Extreme Edition قريبًا في الصين. وقبل الإطلاق، كشفت الشائعات والتسريبات عن تفاصيل الهاتف الذكي.



فقد كشف تسرب جديد من Panda is Bald عن دقة شاشة هاتف K50 Extreme Edition، كما شوهد الجهاز على منصة Geekbench، والتي كشفت عن بعض مواصفاته ايضًا.



كشفت التقارير السابقة أن هاتف Redmi K50 Extreme Edition سيكون مزودًا بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة، وكشف تسريب حديث أنه سيكون أول هاتف من مجموعة K50 يحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع تحت الشاشة. ويكشف تسريب اليوم أن شاشته ستدعم دقة 2712 × 1220 بكسل.

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زعمت التسريبات السابقة أن Redmi K50 Extreme Edition سيكون أول هاتف من شاومي بكاميرا 200 ميجابكسل، ومع ذلك، فقد كشف تسريب جديد أن الهاتف الذكي لن يحتوي على عدسة بدقة 200 ميجابكسل بل كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل من سامسونج ISOCELL HM6. سيتم تزويد الهاتف ايضًا بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.تم التأكيد بالفعل على ان Redmi K50 Extreme Edition سيضم معالج Snapdragon 8+ Gen 1. في حين تكشف قائمة TENAA ان الهاتف سيصل بذاكرة عشوائية بسعة 8/12 جيجابايت + 128/256 جيجابايت للتخزين.سيحتوي إصدار K50 Extreme Edition على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط.من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف تحت اسم Xiaomi 12T Pro في السوق العالمية.