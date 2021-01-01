تُلمح لينوفو إلى إطلاق الجهاز اللوحي Xiaoxin Pad Pro 2022 مع العديد من الألوان وشاشة OLED متطورة



Xiaoxin Pad Pro 2022 Xiaoxin Pad Pro 2022

بدأت شركة Lenovo في إثارة الشائعات بشأن إصدار 2022 المشاع من الجهاز اللوحي Xiaoxin Pad Pro. فقد أوضحت الشركة بالفعل أن هذا الإصدار يستهدف أولئك الذين قد يميلون إلى استخدام أجهزة آيباد مع تصميم محدث يأتي بألوان مثل Green Plume و Amber و Smoky Haze.



سيأتي Pad Pro 2022 أيضًا بلمسات نهائية تجمع بين بولي ميثاكريلات والجلد النباتي للحصول على تأثير بلونين.



تروج Lenovo لشاشة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 1920 هرتز ومعدلات حماية العين TUV. سيكون الطول القطري 11.2 بوصة في هذا الجهاز اللوحي، على الرغم من أن الشركة لم تعلن بعد عن المواصفات الأخرى، بما في ذلك حجم البطارية.

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من المتوقع ان يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Kompanio 1300T بالإضافة إلى Snapdragon 870. لم تعلن Lenovo بعد عن موعد إطلاق Xiaoxin Pad Pro 2022.