آبل تستعد لحدث iPhone 14 و سلسلة ساعة آبل الثامنة المسجل مسبقًا

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بدأت شركة آبل "تسجيل" حدثها الافتراضي لشهر سبتمبر ، حيث من المتوقع الإعلان عن تشكيلة iPhone 14 القادمة ، و سلسلة ساعة آبل الثامنة ، وطراز ساعة آبل "المتين" الجديد ، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.



في كتابه الأخير في نشرته الإخبارية Power On ، قال غورمان إن الحدث ، الذي من المتوقع أن يقام في الجزء الأول من سبتمبر ، قيد الإنتاج بالفعل ، مما يشير إلى أن آبل تخطط لحدث افتراضي آخر مسجل مسبقًا.



ربما كان البعض يأمل في أن تستأنف شركة آبل الأحداث الشخصية الكاملة لإطلاق iPhone الرئيسي هذا العام ، ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال. عقدت آبل حدث WWDC رقميًا في الغالب في يونيو ولكن كان لديها حشد شخصي محدود في Apple Park لمشاهدة الكلمة الرئيسية المسجلة مسبقًا والحصول على وقت عملي مع المنتجات الجديدة.

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يقول جورمان أن آبل قد تخطط لعقد حدثين هذا الخريف ، على غرار السنوات العديدة الماضية. سيركز حدث سبتمبر على جهازي iPhone‌ و ساعة آبل الجديدتين ، في حين أن الحدث الثاني في أكتوبر سيركز على Mac و iPad.لدى آبل قائمة طويلة من المنتجات التي تهدف إلى إطلاقها هذا الخريف ، لذا فليس من المستغرب أن نرى حدثين في الأشهر المقبلة. إلى جانب أجهزة iPhone و Apple Watch الجديدة ، تخطط آبل أيضًا للإعلان عن جهاز iPad Pro جديد ، والجيل الثاني من AirPods Pro ، والمزيد.