تعزز روسيا منظومة Gonets بـ 3 أقمار صناعية جديدة

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منظومة Gonets

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الاستعدادات جارية في البلاد لإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة من نوع Gonets.

وحول الموضوع قال مصدر مطلع لوكالة تاس الروسية "من المقرر أن تنفذ أولى عمليات إطلاق أقمار Gonets من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي في أكتوبر العام الجاري.. الأقمار الثلاثة من المتوقع أن ترسل إلى مدارات الأرض في الـ 22 من أكتوبر على الأغلب".

ووفقا للمصدر فإن "التوقيت الدقيق لإطلاق الأقمار المذكورة سيعتمد على جاهزية القمر الأول من أقمار Skif-D الذي سيتبع لمنظومة Sphere الروسية، والذي سيطلق الأقمار الثلاثة على الأرجح".

وGonets هي منظومة أقمار فضائية تؤمن الاتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية، ويمكن لأقمارها العمل في مجال الاتصالات، ومراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية.

كما تستخدم أقمار هذه المنظومة لمراقبة أحوال الطقس، وحرائق الغابات والكوارث الأرضية، ويمكن استعمالها للنقل السريع للبيانات بين وحدات الجيش الروسي في أي بقعة على الأرض.

المصدر: روسيا اليوم

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