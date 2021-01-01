تعزز روسيا منظومة Gonets بـ 3 أقمار صناعية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الاستعدادات جارية في البلاد لإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة من نوع Gonets.
وحول الموضوع قال مصدر مطلع لوكالة تاس الروسية "من المقرر أن تنفذ أولى عمليات إطلاق أقمار Gonets من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي في أكتوبر العام الجاري.. الأقمار الثلاثة من المتوقع أن ترسل إلى مدارات الأرض في الـ 22 من أكتوبر على الأغلب".
ووفقا للمصدر فإن "التوقيت الدقيق لإطلاق الأقمار المذكورة سيعتمد على جاهزية القمر الأول من أقمار Skif-D الذي سيتبع لمنظومة Sphere الروسية، والذي سيطلق الأقمار الثلاثة على الأرجح".
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