تطور آبل جهاز Mac mini بمعالجات M2 وM2 Pro



M2 وM2 Pro M2 وM2 Pro

أوضحت أحدث التقارير التي نشرت عبر المحلل “Mark Gurman” أن شركة ابل تستمر في العمل على تطوير جهاز Mac mini بمعالجات M2 وM2 Pro.



وأشارت التقارير السابقة إلى أن شركة ابل تعمل على تطوير جهاز Mac mini جديد يأتي برقاقة معالج M1 Pro، حيث كانت خطط ابل السابقة لإطلاق هذا الإصدار في وقت لاحق هذا العام، إلا أن ابل قامت بإلغاء خططها لإطلاق هذا الإصدار.





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ووفقا لموقع "9to5Mac” كُشِف عن تغيير جديد في خطط ابل، حيث أكد الموقع على أن ابل بدأت العمل على تطوير جهاز Mac mini جديد يأتي بشرائح ابل الجديدة M2 وM2 Pro.كما أوضح التقرير أن جهاز Mac mini الجديد يأتي بنموذج رقم J473 للإصدار المميز بمعالج M2، بينما يأتي الإصدار المميز بمعالج M2 Pro Max بنموذج رقم J474 على أن يرتكز المعالج في هذا الإصدار على 8 من الأنوية للآداء، و4 من الأنوية للكفاءة.من جانب أخر أشار مصدر التسريبات إلى أن ابل لن تقدم معالجات M2 Max أو Ultra في جهاز Mac mini، حيث يحصل إصدار Mac Pro فقط على هذه الفئة من المعالجات.