تعرف على موعد إطلاق نظام التشغيل Android 13

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بنظام ANDROID 13 الذي تنوي جوجل طرحه بشكل رسمي العام الجاري.
ووفقا لموقع 9to5Google فإن "جوجل قد تصدر النسخة التشغيلية من ANDROID 13 أوائل سبتمبر المقبل.
وأشار الموقع "إلى أن الإصدار التجريبي الواسع النطاق من النظام الجديد سيحمل معه العديد من التصحيحات الرقمية للأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على أداء عمل الهواتف والأجهزة الذكية، بما فيها الأخطاء التي كانت تؤثر على تشغيل الوسائط المتعددة".
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