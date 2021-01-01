تعرف على موعد إطلاق نظام التشغيل Android 13



Android 13 Android 13

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بنظام ANDROID 13 الذي تنوي جوجل طرحه بشكل رسمي العام الجاري.



ووفقا لموقع 9to5Google فإن "جوجل قد تصدر النسخة التشغيلية من ANDROID 13 أوائل سبتمبر المقبل.



وأشار الموقع "إلى أن الإصدار التجريبي الواسع النطاق من النظام الجديد سيحمل معه العديد من التصحيحات الرقمية للأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على أداء عمل الهواتف والأجهزة الذكية، بما فيها الأخطاء التي كانت تؤثر على تشغيل الوسائط المتعددة".

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وكانت جوجل قد أطلقت في مايو الماضي نسخة اختبارية من ANDROID 13، وأبرز الميزات التي حملتها النسخة هي ميزات الخصوصية الجديدة التي تزيد من تحكم صاحب الهاتف بالتطبيقات وإمكانية وصولها إلى ملفات جهازه، إذ بات بإمكان المستخدم معها تحديد أنواع الملفات التي يستطيع التطبيق الوصول إليها بطريقة أكثر تفصيلا.وحصل مستخدمو أندرويد على ميزات إضافية لخدمات Material You، تمكنهم من التحكم بشكل دقيق بألوان وأشكال خلفيات واجهات الاستخدام في أجهزتهم.