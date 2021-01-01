بالفيديو : تجربة قيادة لموديل 2022 من BMW M240i الرياضية

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صورة الخبر: BMW M240i
BMW M240i

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Auto Trader الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة BMW M240i، وهي سيارة رياضية شهيرة، وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية مقارنة بالسيارات الأخرى في فئتها.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سيارة BMW M240i وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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