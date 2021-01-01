هذه أسعار موديل 2023 من ساوايست Dx7 Prime الصينية في مصر



ساوايست Dx7 Prime ساوايست Dx7 Prime

خلال الأيام القليلة الماضية أعلن وكيل سيارات ساوايست الصينية في مصر (مجموعة IFG)، عن اتاحة موديل 2023 من سيارتها Dx7 Prime التي تنتمي لفئة SUV للتسليم الفوري في السوق المحلي، حيث يتم طرح السيارة بثلاثة فئات تم ذكر أحدث أسعار لهم كالتالي:



- فئة أولى هاي لاين بسعر 525 ألف جنيه.



- فئة ثانية توب لاين بسعر 550 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة فلاج شيب بسعر 590 ألف جنيه.جدير بالذكر أن اسم شركة ساوايست يعتبر اختصار لكلمة South East (ساوث ايست)، ويتواجد مقر الشركة في مقاطعة فوجيان الصينية، وتنتمي ملكية هذه الشركة لثلاثة شركات مختلفة أولهم شركة الصين للسيارات بنسبة أسهم 25%، وشركة فوجيان للسيارات بنسبة 50%، وأخيرا شركة ميتسوبيشي بنسبة 25% من أسهم الشركة.وتنتمي سيارة ساوايست Dx7 لفئة سيارات كروس أوفر المدمجة، وهي مزودة بمحرك من ميستوبيشي مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 156 حصان و215 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وتشمل التجهيزات الأساسية بفئات هذا الموديل من السيارة التجهيزات التالية:- 4 وسائد هوائية.- مصابيح LED أمامية نهارية.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- مرايا جانبية بخاصية التسخين.- مقاعد جلدية.- مثبت سرعة.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- مداخل USB للمقاعد الأمامية والخلفية.- فتحة سقف بانوراميه.- قضبان تحميل فوق السقف.- نظام لتشغيل المحرك بضغطة زر.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 18 بوصة.- مفتاح ذكي لدخول السيارة.- زجاج داكن.أما الفئات الأعلى فمتاح معها تجهيزات إضافية منها:- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.- مصابيح أمامية زينون.- نظام أوتوماتيكي مساعد للسائق في ركن السيارة.- نظام رادار.- كاميرات بزاوية 360 درجة لمراقبة المكان حول السيارة.