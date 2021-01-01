(مواصفات وأسعار) فورد تورس 2023 في السعودية.. أداء قوي وتصميم أنيق



فورد تورس 2023 فورد تورس 2023

المربع نت – تعد سيارة فورد تورس 2023 في السعودية واحدة من أبرز السيارات الأنيقة في فئة السيدان، والتي تميزت بتصميمها الجديد كلياً في جيلها الثامن الحالي.



فورد تورس 2023 في السعودية

وتمتلك فورد تورس بشكل عام جاذبية خاصة في السوق السعودي؛ فتصدرت الأيقونة الأمريكية، قائمة السيارات الأمريكية الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من 2022؛ حيث حققت مبيعات وصلت إلى 3,223 سيارة.



وحصل الجيل الثامن للسيارة الأمريكية على لمسات أنيقة وعالية المستوى بالإضافة إلى تعزيز العلامة الأمريكية لمقصورة السيارة بمستوى مميز من التجهيزات التقنية.

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فزودت علامة فورد الأمريكية الجيل الثامن من سيارة تورس 2023 بتكنولوجيا أكثر تقدماً عن الجيل السابق، ويتمتع بالمزيد من وسائل الراحة في المقصورة.وتتوفر فورد تورس 2023 في السعودية من خلال 3 فئات، والتي تتواجد لدى كل من : شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وشركة توكيلات الجزيرة للسيارات، على أن تأتي مع 3 فئات.في هذا الصدد، يستعرض موقع «المربع نت» أبرز فورد تورس 2023 في السعودية، وأسعارها لدى الوكلاء.مواصفات سيارة فورد تورس 2023 في السعوديةحصلت السيارة الأمريكية في ثوبها الجديد على تصميم أعلى انسيابية عن الجيل السابق، فعززت العلامة الأمريكية سيارتها السيدان متوسطة الحجم الوحيدة في السوق السعودي بلمسات عصرية وجريئة.فحصلت السيارة الأمريكية على شبك أمامي أنيق باللون الأسود، وتوسطه شعار فورد، وجاءت المصابيح الأمامية بتصميم ضيق وأنيق ليعزز الشكل الهجومي للسيارة.وجاءت المصابيح الأمامية متصلة ببعضها البعض من خلال شريط إضاءة رفيع للغاية والذي عزز المظهر الأنيق للسيارة، وتعمل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED مع ميزة التحكّم التلقائي في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى ذلك حصلت على مصابيح ضباب.ويمكنك ملاحظة تلك الخطوط البارزة أعلى غطاء المحرك وفي الجوانب والتي أضافت المزيد من الانسيابية إلى السيارة الأمريكية.كما حصلت على مرايا جانبيه كهربائية مع إشارات انعطاف بلون الهيكل نفسه.كذلك حصلت مقابض أبواب جذابة، فتكاد تبدو غير مرئية لتعزز المظهر الأنيق والعصري للسيارة، حيث تلتصق المقابض مع هيكل السيارة وتأتي بلون الهيكل نفسه.بالإضافة إلى ما سبق، زودت العلامة الأمريكية سيارتها بفتحة سقف بانورامية مزودة بلوحين، وقابلة للسحب للوراء أيضاً، عوضاً عن السحب تحت اللوح الخلفي فقط، لتمنحك أقصى حيّز ممكن للرأس.وعلى الرغم من التصميم الأنيق واللمسات المتطورة، إلا أن الباب الخلفي جاء يعمل يدوياً في الثلاث فئات.مقصورة سيار فورد تورس 2023 في السعوديةوجاءت مقصورة سيارة فورد تورس في جيلها الجديد مزودة بأعلى مستوى من التجهيزات التي توفر الراحة والترفيه والأمان للقائد والركاب.فحصلت السيارة التي تتسع إلى 5 أفراد على مقاعد مُريحة مكسوة بالقماش أو الجلد وفقاُ للفئة التي ستحصل عليها.كذلك جاءت المقاعد قابلة للتعديل الكهربائي في 8 أو 10 وضعيات في الفئات الأعلى، إلا أن الفئة الأولى يمكن فيها تعديل المقاعد يدوياً.بالإضافة إلى ذلك حصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للتعديل.وزودت العلامة الأمريكية سيارتها بمكيف الهواء الأوتوماتيكي أحادي المناطق في الفئة الأولى، لكنه ثنائي وثلاثي في الفئة الثانية والثالثة على الترتيب.أنظمة الترفيه في سيارة فورد تورس 2023وفيما يخص أنظمة الترفيه في السيارة الأمريكية، فقد حصلت على شاشة المعلومات والترفيه مقاس 13.2 بوصة بدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وقاعدة الشاحن اللاسلكي في الفئة الأعلى.بالإضافة إلى ذلك جاءت مزودة بشاشة العدادات الرقمية مقاس 8 بوصة.الأمن والسلامة في سيارة فورد تورس 2023وجاءت السيارة الأمريكية عالية الأداء، مزودة بمجموعة مميزة من أنظمة السلامة والأمان في جميع الفئات، وجاءت أبرز أنظمة السلامة والأمان كالتالي:مزودة بـ 6 وسائد هوائية : للسائق والراكب الأمامي والوسائد الجانبية والوسائد الستائريةمرآة رؤية خلفية بالداخل نهارية وليليةنظام ضد السرقةنظام فرامل قرصية على العجلات الأربع ABSكاميرا خلفية مع نظام استشعار الرجوع للخلفنظام التخفيف من خطر التصادمنظام الإنذار بمغادرة المسارنظام المعلومات الخاصة بالزاويا غير المرئيةنظام مراقبة أداء السائقنظام تثبيت السرعة المتكيفتجهيزات ISO-FIX لتثبيت كراسي الأطفالنظام ™SOS Post-Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادثنظام مراقبة ضغط الإطارات الفرديّة TPMSأبرز الفروقات بين فئات فورد تورس 2023وتتوفر فورد توروس 2023 في السعودية من خلال 3 فئات: هي أمبياني (الفئة القياسية)، ترند (فئة نص فل) ، تايتينيوم (فئة فل كامل).وإليكم أبرز الفروقات بين الثلاث فئات بالسوق السعودي:فورد توروس أمبيانتيالعجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصةنظام فتح السيارة عن بعدنظام دخول ذكيشاشة المعلومات والترفيه مقاس 13.2 بوصةنظام صوت سمعي من 6 مكبرات صوتمقاعد من القماشمقعد السائق والراكب الأمامي يدعم التحكم اليدوي في 6 وضعياتمقاعد الصف الثاني تدعم الطي بنسبة 6:4 مع ذراع وسطي قابل للطيزر تشغيل المحركعجلة القيادة قابلة للسحب باتجاه السائق والإمالة العموديةنظام تكييف الهواء الأوتوماتيكي أحادي المناطقمرآة رؤية خلفية بالداخل نهارية وليليةنظام ضد السرقةنظام فرامل قرصية على العجلات الأربع ABSنظام تثبيت السرعةالوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي والوسائد الجانبية والوسائد الستائريةفورد توروس ترندإضافة لمزايا أمبيانتي تحصل ترند على المزايا التالية:مصابيح أمامية مع ميزة التحكّم التلقائي بالإنارة العاليةالعجلات من الألمنيوم مقاس 18 بوصةمقاعد من الجلد الجزئيكاميرا خلفية مع نظام استشعار الرجوع للخلفنظام تكييف الهواء الأوتوماتيكي مزدوج المناطقمقعد السائق والراكب الأمامي بتحكم كهربائي في 8 وضعيات لمقعد السائق و 6 وضعيات لمقعد الراكب الأمامينظام التخفيف من خطر التصادمنظام الإنذار بمغادرة المسارنظام المعلومات الخاصة بالزاويا غير المرئيةنظام مراقبة أداء السائقفورد توروس تايتينيومإضافة لمزايا ترند تحصل ترند على المزايا التالية:مقاعد من الجلدعجلات من الألمنيوم مقاس 19 بوصةمرآة الرؤية الخلفية بالداخل تلقائية التعتيممقعد السائق والراكب الأمامي بتحكم كهربائي في 10 وضعيات لمقعد السائق و 6 وضعيات لمقعد الراكب الأماميقاعدة الشاحن اللاسلكينظام إضاءة داخلية محيطيةنظام تثبيت السرعة المتكيففتحة سقف بانوراميةمحرك فورد تورس 2023 في السعوديةوفيما يخص أداء سيارة فورد تورس الأمريكية، فهي تستمد قوتها من محرك إيكوبوست القوي، بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك، ينتج قوة 232 حصان وعزم دوران 388 نيوتن متر يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 15.3 كم/لتر.فورد تورس 2023 في السعوديةأسعار فورد تورس 2023 في السعوديةوفي الختام،نصل إلى أسعار فورد تورس 2023 في السعودية؛ حيث تتوفر السيارة الأمريكية لدى الناغي والجزيرة من خلال 3 فئات.ويبدأ سعر فورد توروس في المملكة العربية السعودية من 132,250 ريال سعودي وفقاً للموقع الرسمي لشركة محمد يوسف ناغي.وننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي الذي يقدم لكم مراجعة سريعة عن سيارة تورس الجديدة كلياً في السعودية ويستعرض لكم السيارة بصورة حية من الداخل والخارج: