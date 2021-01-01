(مواصفات وأسعار) فورد تورس 2023 في السعودية.. أداء قوي وتصميم أنيق

فورد تورس 2023
المربع نت – تعد سيارة فورد تورس 2023 في السعودية واحدة من أبرز السيارات الأنيقة في فئة السيدان، والتي تميزت بتصميمها الجديد كلياً في جيلها الثامن الحالي.
فورد تورس 2023 في السعودية
وتمتلك فورد تورس بشكل عام جاذبية خاصة في السوق السعودي؛ فتصدرت الأيقونة الأمريكية، قائمة السيارات الأمريكية الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من 2022؛ حيث حققت مبيعات وصلت إلى 3,223 سيارة.
وحصل الجيل الثامن للسيارة الأمريكية على لمسات أنيقة وعالية المستوى بالإضافة إلى تعزيز العلامة الأمريكية لمقصورة السيارة بمستوى مميز من التجهيزات التقنية.
فزودت علامة فورد الأمريكية الجيل الثامن من سيارة تورس 2023 بتكنولوجيا أكثر تقدماً عن الجيل السابق، ويتمتع بالمزيد من وسائل الراحة في المقصورة.
وتتوفر فورد تورس 2023 في السعودية من خلال 3 فئات، والتي تتواجد لدى كل من : شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وشركة توكيلات الجزيرة للسيارات، على أن تأتي مع 3 فئات.
في هذا الصدد، يستعرض موقع «المربع نت» أبرز فورد تورس 2023 في السعودية، وأسعارها لدى الوكلاء.
مواصفات سيارة فورد تورس 2023 في السعودية
حصلت السيارة الأمريكية في ثوبها الجديد على تصميم أعلى انسيابية عن الجيل السابق، فعززت العلامة الأمريكية سيارتها السيدان متوسطة الحجم الوحيدة في السوق السعودي بلمسات عصرية وجريئة.
فحصلت السيارة الأمريكية على شبك أمامي أنيق باللون الأسود، وتوسطه شعار فورد، وجاءت المصابيح الأمامية بتصميم ضيق وأنيق ليعزز الشكل الهجومي للسيارة.
وجاءت المصابيح الأمامية متصلة ببعضها البعض من خلال شريط إضاءة رفيع للغاية والذي عزز المظهر الأنيق للسيارة، وتعمل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED مع ميزة التحكّم التلقائي في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى ذلك حصلت على مصابيح ضباب.
ويمكنك ملاحظة تلك الخطوط البارزة أعلى غطاء المحرك وفي الجوانب والتي أضافت المزيد من الانسيابية إلى السيارة الأمريكية.
كما حصلت على مرايا جانبيه كهربائية مع إشارات انعطاف بلون الهيكل نفسه.
كذلك حصلت مقابض أبواب جذابة، فتكاد تبدو غير مرئية لتعزز المظهر الأنيق والعصري للسيارة، حيث تلتصق المقابض مع هيكل السيارة وتأتي بلون الهيكل نفسه.
بالإضافة إلى ما سبق، زودت العلامة الأمريكية سيارتها بفتحة سقف بانورامية مزودة بلوحين، وقابلة للسحب للوراء أيضاً، عوضاً عن السحب تحت اللوح الخلفي فقط، لتمنحك أقصى حيّز ممكن للرأس.
وعلى الرغم من التصميم الأنيق واللمسات المتطورة، إلا أن الباب الخلفي جاء يعمل يدوياً في الثلاث فئات.
مقصورة سيار فورد تورس 2023 في السعودية
وجاءت مقصورة سيارة فورد تورس في جيلها الجديد مزودة بأعلى مستوى من التجهيزات التي توفر الراحة والترفيه والأمان للقائد والركاب.
فحصلت السيارة التي تتسع إلى 5 أفراد على مقاعد مُريحة مكسوة بالقماش أو الجلد وفقاُ للفئة التي ستحصل عليها.
كذلك جاءت المقاعد قابلة للتعديل الكهربائي في 8 أو 10 وضعيات في الفئات الأعلى، إلا أن الفئة الأولى يمكن فيها تعديل المقاعد يدوياً.
بالإضافة إلى ذلك حصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف وقابلة للتعديل.
وزودت العلامة الأمريكية سيارتها بمكيف الهواء الأوتوماتيكي أحادي المناطق في الفئة الأولى، لكنه ثنائي وثلاثي في الفئة الثانية والثالثة على الترتيب.
أنظمة الترفيه في سيارة فورد تورس 2023
وفيما يخص أنظمة الترفيه في السيارة الأمريكية، فقد حصلت على شاشة المعلومات والترفيه مقاس 13.2 بوصة بدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وقاعدة الشاحن اللاسلكي في الفئة الأعلى.
بالإضافة إلى ذلك جاءت مزودة بشاشة العدادات الرقمية مقاس 8 بوصة.
الأمن والسلامة في سيارة فورد تورس 2023
وجاءت السيارة الأمريكية عالية الأداء، مزودة بمجموعة مميزة من أنظمة السلامة والأمان في جميع الفئات، وجاءت أبرز أنظمة السلامة والأمان كالتالي:
مزودة بـ 6 وسائد هوائية : للسائق والراكب الأمامي والوسائد الجانبية والوسائد الستائرية
مرآة رؤية خلفية بالداخل نهارية وليلية
نظام ضد السرقة
نظام فرامل قرصية على العجلات الأربع ABS
كاميرا خلفية مع نظام استشعار الرجوع للخلف
نظام التخفيف من خطر التصادم
نظام الإنذار بمغادرة المسار
نظام المعلومات الخاصة بالزاويا غير المرئية
نظام مراقبة أداء السائق
نظام تثبيت السرعة المتكيف
تجهيزات ISO-FIX لتثبيت كراسي الأطفال
نظام ™SOS Post-Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفرديّة TPMS
أبرز الفروقات بين فئات فورد تورس 2023
وتتوفر فورد توروس 2023 في السعودية من خلال 3 فئات: هي أمبياني (الفئة القياسية)، ترند (فئة نص فل) ، تايتينيوم (فئة فل كامل).
وإليكم أبرز الفروقات بين الثلاث فئات بالسوق السعودي:
فورد توروس أمبيانتي
العجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصة
نظام فتح السيارة عن بعد
نظام دخول ذكي
شاشة المعلومات والترفيه مقاس 13.2 بوصة
نظام صوت سمعي من 6 مكبرات صوت
مقاعد من القماش
مقعد السائق والراكب الأمامي يدعم التحكم اليدوي في 6 وضعيات
مقاعد الصف الثاني تدعم الطي بنسبة 6:4 مع ذراع وسطي قابل للطي
زر تشغيل المحرك
عجلة القيادة قابلة للسحب باتجاه السائق والإمالة العمودية
نظام تكييف الهواء الأوتوماتيكي أحادي المناطق
مرآة رؤية خلفية بالداخل نهارية وليلية
نظام ضد السرقة
نظام فرامل قرصية على العجلات الأربع ABS
نظام تثبيت السرعة
الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي والوسائد الجانبية والوسائد الستائرية
فورد توروس ترند
إضافة لمزايا أمبيانتي تحصل ترند على المزايا التالية:
مصابيح أمامية مع ميزة التحكّم التلقائي بالإنارة العالية
العجلات من الألمنيوم مقاس 18 بوصة
مقاعد من الجلد الجزئي
كاميرا خلفية مع نظام استشعار الرجوع للخلف
نظام تكييف الهواء الأوتوماتيكي مزدوج المناطق
مقعد السائق والراكب الأمامي بتحكم كهربائي في 8 وضعيات لمقعد السائق و 6 وضعيات لمقعد الراكب الأمامي
نظام التخفيف من خطر التصادم
نظام الإنذار بمغادرة المسار
نظام المعلومات الخاصة بالزاويا غير المرئية
نظام مراقبة أداء السائق
فورد توروس تايتينيوم
إضافة لمزايا ترند تحصل ترند على المزايا التالية:
مقاعد من الجلد
عجلات من الألمنيوم مقاس 19 بوصة
مرآة الرؤية الخلفية بالداخل تلقائية التعتيم
مقعد السائق والراكب الأمامي بتحكم كهربائي في 10 وضعيات لمقعد السائق و 6 وضعيات لمقعد الراكب الأمامي
قاعدة الشاحن اللاسلكي
نظام إضاءة داخلية محيطية
نظام تثبيت السرعة المتكيف
فتحة سقف بانورامية
محرك فورد تورس 2023 في السعودية
وفيما يخص أداء سيارة فورد تورس الأمريكية، فهي تستمد قوتها من محرك إيكوبوست القوي، بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك، ينتج قوة 232 حصان وعزم دوران 388 نيوتن متر يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 15.3 كم/لتر.
فورد تورس 2023 في السعودية
أسعار فورد تورس 2023 في السعودية
وفي الختام،نصل إلى أسعار فورد تورس 2023 في السعودية؛ حيث تتوفر السيارة الأمريكية لدى الناغي والجزيرة من خلال 3 فئات.
ويبدأ سعر فورد توروس في المملكة العربية السعودية من 132,250 ريال سعودي وفقاً للموقع الرسمي لشركة محمد يوسف ناغي.
وننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي الذي يقدم لكم مراجعة سريعة عن سيارة تورس الجديدة كلياً في السعودية ويستعرض لكم السيارة بصورة حية من الداخل والخارج:
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