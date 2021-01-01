صني .. السيارة السيدان الأكثر انتشاراً في مصر



نيسان صني نيسان صني

حققت سيارات نيسان صني المجمعة محلياً ارتفاعاً في المبيعات لصالح العلامة اليابانية في مصر خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري؛ حيث كشف تقرير مجلس معلومات الأميك عن حصول السيارة السيدان الصغيرة على إجمالي عدد مبيعات بلغ حوالي 7970 سيارة، وهو ما ساهم في تصدر العلامة اليابانية لرأس قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات الملاكي في مصر.



كما حصلت نيسان صني على نسبة مبيعات بلغت 26.9% من إجمالي مبيعات فئتها من السيارات السيدان صغيرة الحجم، وذلك عن الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2022.



ومن ناحية أخرى فقد شهدت مبيعات السيارات المجمعة محلياً زيادة طفيفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي المبيعات 28,259 وحدة، بينما كانت قد بلغت في العام الماضي خلال نفس الفترة إجمالي 27,138 وحدة.

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مواصفات نيسان صني موديل 2023وتعتمد سيارات نيسان صني 2023 المجمعة محلياً على محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته اللترية 1.5 لتر، يمكنه توليد قوة 108 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، لتتمكن السيارة من التسارع من خلال منظومة الجر الأمامي من الثبات حتى 100 كم/ ساعة خلال 15.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.وتقدم السيارة بالأبعاد الخارجية للطول 4425 مم، بينما العرض 1695 مم، والارتفاع 1500 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 490 لتر.أما عن المواصفات القياسية للأمن والسلامة، فحصلت السيارة على نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام مانع للسرقة.كذلك تضمنت التجهيزات والكماليات لسيارات نيسان صني 2023 على مصابيح ضباب أمامية هالوجين، مصابيح خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، والتحكم في مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.أسعار نيسان صني موديل 2023أما عن أسعارها في السوق المحلية؛ فقد شهدت السيارة مؤخراً ارتفاعاً على بعض فئاتها؛ فبينما استقرت أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023، للفئة الأولى عند 246.400 جنيه، وثبتت أسعار الفئة الثانية عند سعر 267.500 جنيه، فقد صعدت أسعار الفئة الثالثة إلى 286 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الرابعة إلى 297 ألف جنيه.