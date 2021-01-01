تفاصيل مزاد بيع سيارات النيابات وجهات حكومية..منها هيونداي وهوندا..



مزاد بيع سيارات مزاد بيع سيارات

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي التابع لبوابة التعاقدات العامة، عن تنظيمها مزاداً علنياً لبيع عدد من السيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية، وذلك يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس الجاري.



وتقام جلسة المزاد العلني في قاعة نادي الجيزة الرياضي والكائن بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، وتضم أنواع مختلفة من السيارات المتاحة.



وفيما يلي نستعرض تفاصيل مزاد السيارات المتاحة للراغبين في الاشتراك بالمزاد، وفقًا لما جاء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

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أنواع السيارات المتاحة بالمزاديضم المزاد أنواع مختلفة من السيارات منها الملاكي والبيك أب والميكروباص والأتوبيسات والنقل، ماركات ،مرسيدس، جيب شيروكي، هيونداي، BMW ، بيجو، تويوتا، جيلي، دايو، رينو، لادا، أوبل، داتسون، فولكس، ميتسوبيشي، فيات، شيفروليه، اسكودا، هوندا، نيسان، كيا، فولكس، سوزوكي، فولفو “، مع العلم بأن جميع السيارات ماركات وموديلات تختلف عن بعضها البعض.شروط الاشتراك في مزاد السياراتوبحسب موقع الهيئة؛ يجب على المتقدم والراغب في المشاركة في المزاد شراء كراسة الشروط لدخول الجلس، وذلك من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، الكائن برقم 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بحي الدقي.تأمين دخول المزادكذلك يتم دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، على أن يتم دفع 30% في رسوم المزاد ويتم دفع باقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة هي أساس البيع.