أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-8-2022..



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرار جديد في اول ايام تعاملات بورصة المعادن العالمية في لندن مع ثبات اوقية الذهب ، ويشهد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-8-2022 استقرارا جديدا مطلع التعاملات الصياحية بسوق الصاغه في ظل تراجع القوة الشرائية بالمحال.



ولازال السعر محليا عند مستويات مرتفعة هي الأكبر منذ أشهر ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1074 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شاملة المصنعية وسط توقعات بتحرك السعر حال ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه



وتقوم “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 8-8-2022

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1223 جنيها)وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1223 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (1074 جنيه)اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1074 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (919 جنيهًا)فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 919 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (8592 جنيه)كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8592 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37913 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.223 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1776 دولارًا للاوقيةوتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية بعد التوترات الحاليه بين الصين وامريكا بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسه مجلس النواب الى تايوان والتى تعتبرها الصين جزءا منها ما تسبب في قيام الاخيرة بفرض عقوبات على بيلوسي بسبب الزيارة