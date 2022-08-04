تسجل قناة السويس أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها

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صورة الخبر: قناة السويس
قناة السويس

حققت قناة السويس المصرية، أمس السبت، أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن، بحسب ما أعلنه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 ملايين طن، فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.

وقال رئيس الهيئة إن معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث ارتفع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليا.

وأكد على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع كفائتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وقناة السويس هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعد إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

وخلال العام المالي الماضي (2021-2022)، حققت قناة السويس، أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في العام المالي السابق بزيادة قدرها 20.7 بالمئة، بحسب بيان سابق من هيئة قناة السويس.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن العام المالي الماضي شهد زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، بإجمالي 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي 2020-2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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