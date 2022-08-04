تختتم البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد بتحقيق أرباح 6.6 مليار جنيه



البورصة المصرية البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.598 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10123 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1829 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12511 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.



وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.