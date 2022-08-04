تختتم بورصة الكويت جلسة اليوم الأحد على تباين

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بورصة الكويت

اختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تباين كافة المؤشرات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرًا 20.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7712.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسرًا 31.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8595.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 7.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5878.86 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحًا 7.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6170.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 157.9 مليون سهم بقيمة 29 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7468 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، والاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.48%، ثم التأمين بنسبة 0.54%، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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