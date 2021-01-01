يضع فيريرا برنامجا خاصا للاعبى الزمالك الأساسيين خوفًا من الإرهاق



فيريرا فيريرا

حدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعبين الأساسيين بالفريق من أجل اتباعه خوفًا من تعرضهم للإجهاد فى ظل تلاحم المباريات الفترة الحالية.



ويحرص فيريرا على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية حتى يستطيعوا استكمال المسيرة والوصول لمحطة التتويج بلقب الدورى دون فقدان أى نقطة أو التعرض لخسارة توقف سلسلة الانتصارات.



ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري.



وحقق الزمالك الفوز على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمي، وهو ما طلبه فيريرا من لاعبيه بالسعى لحصد اللقب قبل نهاية المسابقة.



سجل رباعية الزمالك في الجونة، أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.