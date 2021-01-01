اكتشاف حلزون نادر ذو درع حديدي



حلزون نادر حلزون نادر

الحياة البحرية لا تزال تكشف عن أسرارها ومفاجآتها، آخرها العثور على حلزون بدرع حديدي في أعماق المحيط الهندي، فيما يعرف باسم «حلزون القدم المتقشر».



تقول جوليا سيجوارت، عالمة الأحياء في معهد سينكينبيرج للأبحاث في فرانكفورت بألمانيا «يبدو وكأنه فارس مدرع يزحف في قاع البحر العميق».



تعيش مثل هذه الكائنات على بعد عدة أميال تحت سطح المحيط على فتحات حرارية مائية تحترق وتغمرها مواد كيميائية سامة ويمكن أن تصل إلى درجات حرارة تزيد عن 300 درجة مئوية (572 فهرنهايت).

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يعيش الحلزون على البكتيريا التي تنمو داخل كيس خاص في الحلق، والتي تحول بدورها المواد الكيميائية المتدفقة من الفتحات إلى طاقة وبالتالي توفر كل طعام الحلزون.وللحفاظ على تغذية هذه الميكروبات، طورت الحلزونات ذات القدم المتقشرة خياشيم ضخمة لامتصاص الأكسجين والمواد الكيميائية من مياه البحر، ثم نقلها عن طريق مجرى الدم وقلب كبير الحجم.والحراشف الموجودة على قدم الحلزون تجنبه من السموم التي تأتي من داخله، لا سيما وأن البكتيريا المخبأة في حلق الحلزون تُطلق الكبريت كنفايات وهي مادة قاتلة للحلزون.يعمل الهيكل الداخلي للحراشف كأنابيب عادم صغيرة تقوم بسحب الكبريت الخطير بعيدًا عن الأنسجة الرخوة للحلزون وترسبه كمركب غير ضار في الخارج. لكنها مثلها مثل الكائنات النادرة الأخرى معرضة لخطر الانقراض، لا سيما وأن شركات التعدين تسعى وراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة أو النادرة الأخرى الموجودة في الجدران الصخرية لهذه المناطق الحرارية تحت الماء. وإذا تعرضت مواطن الحلزونات للتلف أو الدمار، فستختفي قريبًا. وكنتيجة لذلك أضيف الحلزون النادر إلى القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة باعتبارها من الأنواع المهددة بالانقراض.