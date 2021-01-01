قصة ثعبان «مدمن مخدرات» أعادت أستراليا تأهيله..استغرق الأمر 7 أشهر..



ثعبان ثعبان

يعتبر الثعبان من الزواحف التي يمكن العثور عليها عبر الأدغال في جميع أنحاء العالم في مناطق مثل إفريقيا وآسيا وأستراليا.



على عكس ما سبق، عثرت الشرطة الأسترالية على ثعبان في معمل لصنع مخدر الميثامفيتامين البلوري عام 2017، حيث عثروا على المتسلل تظهر عليه علامات الإدمان.



وبحسب BBC، كان يبلغ طول الثعبان قرابة المترين ويظهر علامات العدوان المتزايد والتوتر، لكنه كان بطيء الحركة مع التطلع إلى الهجوم وإظهار العداء المتزايد، نتيجة امتصاص جلده أبخرة وجزيئات مخدر الميثامفيتامين.

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تم احتواء الثعبان متعاطي المخدرات من قبل أبطال غير متوقعين كمريض في مجمع «جون موروني» الإصلاحي، في سيدني، لكن لم يتم حبس هذا الثعبان، وبدلاً من ذلك تمت إعادة تأهيله في مركز الخدمات التصحيحية لرعاية الحياة البرية في نيو ساوث ويلز، والذي يخضع لأدني حد من الحراسة، حيث يعتني السجناء بـ 250 حيوانًا من الحياة البرية المحلية ويحفظونها، مثل الثعابين، والأبوسوم، والكنغر، وغيرها.بعد مرور 7 أشهر، عاد الثعبان الذي كان عدواني جدًا إلى السلوك الطبيعي تحت رعاية 14 سجينًا تم اختيارهم للعمل في برنامج رعاية الحياة البرية.إعادة التأهيلوفقًا لما قاله حاكم السجن إيفان كالدر، فإن برنامج الحياة البرية لا يهدف فقط إلى إنقاذ الحيوانات وإعادة تأهيلها، بل يهدف أيضًا إلى تأهيل السجناء.وأوضح في مقابلة مع BBC أن برنامج التأهيل يلين قساوة السجناء ويضيف عليهم الطابع الإنساني، مشيرًا أن منحهم الفرصة لرعاية الحيوانات هو عامل رئيسي في إعادة تأهيلهم، وعامل رئيسي لتغيير السلوك.وفي مقابلة مع Yahoo News Australia، قال نزيل مشارك في البرنامج، ميناس كاسيوتيس، إن العمل يجعله فخورا بمعرفة أنه يسدد ديونه للمجتمع من خلال القيام بشيء للحفاظ على حياتنا البرية.