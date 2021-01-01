لصوص يسرقون متجر مجوهرات في 45 ثانية بنيويورك..أسرع من الصاروخ..

أسرع من الصاروخ كانت أول عملية سرقة تحدث فى وقت قليل حيث نفذ 4 لصوص عملية سطو على محل مجوهرات وسرقوا معظم مقتنياته خلال 45 ثانية في وضح النهار بمدينة نيويورك الأمريكية، ثم لاذوا بالفرار.
وتمكن اللصوص الذين ارتدوا أقنعة سوداء من سرقة مجوهرات تزيد قيمتها على مليوني دولار.
وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية انه رصدت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، لحظات تنفيذ اللصوص عملية السرقة حيث فتح شخص باب المتجر ووقف عنده فيما بدا تغطية لجريمة السرقة، ثم سرعان ما دخل لصان يرتديان ملابس سوداء وأقنعة، وتبعهما ثالث، ثم حطم أحد اللصوص الصناديق الزجاجية في المتجر بمطرقة، في حين سرق آخران المجوهرات ووضعها داخل كيس كبير.
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