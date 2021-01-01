6200 دولار ثمن شريحة خيار مخلل..اللفتة الاستفزازية..

أثارت صالة فنية في نيوزيلندا، ضجة واسعة على الإنترنت لعرضها عملاً فنياً غير مألوف، هو عبارة عن شريحة خيار مخلل ملتصقة بسقف الصالة الفنية بسعر 10 آلاف دولار نيوزيلندي، ما يعادل 6200 دولار أمريكي.
وتتألف تلك القطعة الفنية المثيرة للتفكير، وعنوانها «مخلل» للفنان الأسترالي ماثيو غريفين، من شريحة خيار مخلل ملطخة بالكاتشب مأخوذة من «تشيزبرجر».
ووفقاً لموقع «أوديتي سنترال»، تم وصف العمل الفني بـ «اللفتة الاستفزازية» من قبل صالة العرض.
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