6200 دولار ثمن شريحة خيار مخلل..اللفتة الاستفزازية..

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صورة الخبر: خيار مخلل
خيار مخلل

أثارت صالة فنية في نيوزيلندا، ضجة واسعة على الإنترنت لعرضها عملاً فنياً غير مألوف، هو عبارة عن شريحة خيار مخلل ملتصقة بسقف الصالة الفنية بسعر 10 آلاف دولار نيوزيلندي، ما يعادل 6200 دولار أمريكي.

وتتألف تلك القطعة الفنية المثيرة للتفكير، وعنوانها «مخلل» للفنان الأسترالي ماثيو غريفين، من شريحة خيار مخلل ملطخة بالكاتشب مأخوذة من «تشيزبرجر».

ووفقاً لموقع «أوديتي سنترال»، تم وصف العمل الفني بـ «اللفتة الاستفزازية» من قبل صالة العرض.

وقال مدير الفنون الجميلة في سيدني، ريان مور، إن هذا الإبداع له قيمة.

وأضاف مور عن العمل المعروض في صالة «مايكل ليت» في أوكلاند: «بشكل عام الفنانون ليسوا هم من يقررون ما إذا كان ما صنعوه فناً. ولكن نحن كمجتمع بشكل جماعي نختار استخدامه أو التحدث عنه».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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