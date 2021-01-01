لهذا السبب..عراقي يبعثر أموالاً ضخمة في أحد شوارع بكوريا الجنوربية..

في واقعة غريبة من نوعها، قام رجل عراقي قام ببعثرة مبلغ كبير من عملتي الدولار واليورو في أحد الشوارع بشمال سول، وأبلغ الشرطة لاحقا أنه فقد أمواله.
وقام العراقي، وهو في الثلاثينات من عمره، ببعثرة ما قيمته الإجمالية 22 مليون وون (16,930 دولارا أمريكيا) من عملات الدولار واليورو والوون الكوري في شارع يقع بمنطقة سكنية في حي "نوون" في سيئول، وفقا لمسؤولي الشرطة.
وبحسب شهود العيان، حاول الرجل إعطاء النقود لأحد المارة قائلا: «لدي الكثير من المال»، لكن هذا الشخص رفض أخذها منه، فبدأ العراقي في بعثرة الأوراق النقدية.
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