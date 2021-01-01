والده: تلقى أحمد سيد غريب 4 عروض بالفعل.. وتدرب مرتين فقط مع الفريق الأول



أحمد سيد غريب أحمد سيد غريب

كشف سيد غريب المدير الفني لفريق 2006 في قطاع ناشئي الأهلي، ووالد أحمد سيد غريب الذي تألق مع الفريق الأول أمام الاتحاد، عن تلقي نجله عروض من أندية أخرى.



وسجل غريب هدفين في انتصار الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في ملعب برج العرب بالجولة 29 للدوري المصري.



وقال سيد غريب عبر أون تايم سبورتس: "أشكر محمود الخطيب وكل مدربي قطاع الناشئين".

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