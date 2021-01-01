معوض: الأهلي لا يحتاج ثنائي الزمالك السابق.. وكنت أتمنى استمرار موسيماني



موسيماني موسيماني

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الفترة القادمة ستحدد اللاعبين الراحلين عن المارد الأحمر، مشيرًا إلى أنه يرفض التعاقد مع محمد إبرهيم لاعب سيراميكا كليوباترا.



وقال سيد معوض في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "ETC": "أرفض تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وسيراميكا الحالي، لأن طريقة لعب الفريق في الوقت الحالي لا تناسب إمكانياته".



وتابع: "يجب مقارنة أي لاعب يرغب الأهلي في التعاقد معه، بالناشئين المتواجدين في القطاع، وإن كانت الفوارق قليلة أدعم منح الفرصة للاعب الناشئ لأنه سيكون قابلاً للتطور".

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وتطرق للحديث عن محمد أبو جبل قائلا: "الأهلي لديه حارسين بخلاف محمد الشناوي، وعلي لطفي عندما يشارك يؤدي بشكل جيد ولعب في كأس العالم للأندية، ومصطفى شوبير عندما لعب 3 أو 4 مباريات كان مميزًا للغاية، الأهلي لا يحتاج للتدعيم في هذا المركز، فهناك منافسة متواجدة بالفعل".طالع أيضًا.. سيد معوض: لاعب الزمالك السابق سيكون إضافة قوية لـ الأهلي في الموسم الجديدوعن إمكانية انضمام محمد صبحي حارس الزمالك السابق وفاركو الحالي، للأهلي قال: "صبحي من العناصر المميزة للغاية، والحارس الذي سيتعاقد معه الأهلي هل سيلعب أم سيدخل في منافسة على المركز الثاني؟، مثلما قلت علي لطفي عندما يلعب يكون جيدًا، وشوبير كذلك الأمر".وتطرق للحديث عن أحمد عاطف لاعب فيوتشر قائلا: "لاعب جيد جدًا، لكن لا يوجد أي لاعب في الدوري بينه وبين أقرب منافسيه في مركزه فجوة كبيرة".وأضاف: "كل لاعبي الأهلي في الفترة المقبلة تحت التقييم، وسوف يتحدد الراحلين عن الفريق قريبًا، وبداية الإصلاح في فريق الكرة اعتراف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بوجود أخطاء".وتطرق للحديث عن بيتسو موسيماني المدير الفني السابق قائلا: "موسيماني كان له سلبيات وإيجابيات مثله مثل أي مدرب، ولكن إيجابياته أكثر بكثير، ودليل على ذلك البطولات والنجاحات والإنجازات التي حققها مع الأهلي".واختتم: "الجماهير كانوا معترضين عليه بسبب الأداء والإجازات الكثيرة التي كان يمنحها للاعبين، موسيماني تقييمي له بأنه ناجح، كان كل بطولة ينافس عليها يفوز بها، وكنت أتمنى أن يستمر مع الفريق".