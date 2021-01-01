4 علامات للبحث عنها عند تنزيل التطبيقات..تحذير الاختراق..



الاختراق الاختراق

هناك الملايين من التطبيقات للاختيار من بينها ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت آمنة؟



نسمع عن عدد متزايد من التطبيقات المليئة بالفيروسات والبرامج الضارة، والتي يستخدمها المتسللون لجميع أنواع الأنشطة الشائنة.



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في هذا الأسبوع فقط، تم الكشف عن محتالين عبر الإنترنت باستخدام طريقة مخادعة لمنع ملايين الضحايا على Android من إزالة تطبيقاتهم المليئة بالفيروسات.

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كانوا جميعًا على متجر Google Play Store حتى كشفهم الخبراء.إذن ما الذي يجب أن تبحث عنه عند تنزيل التطبيق؟يشارك Adrianus Warmenhoven ، خبير الأمن السيبراني في NordVPN ، بعض النصائح المفيدة.تحقق من المراجعاتسترى تعليقات حول التطبيقات في أسفل الصفحة والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية.يوضح الخبير : "يبدو الأمر واضحًا ، لكن المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكلكم عدد التنزيلات التي حصلت عليها؟يمكن أن تكون المطالبات بالأرقام الضخمة عندما يكون التطبيق جديدًا بمثابة علامة حمراء أيضًا.ويكشف الخبير: "كانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين ، لذا يجب عليك بالتأكيد إذا كان أحد التطبيقات يدعي ملايين التنزيلات ولكن لم يتم إصداره إلا لبضعة أيام".انظر الأذوناتيتعين على المطورين أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأشياء التي يحتاجون الوصول إليها على هاتفك للعمل.إذا كانت هناك أي أذونات غريبة تحتاجها ، فقد تكون هذه علامة سيئة.يحذر الخبير: "كن حذرًا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاجها".ويضيف: "للحصول على حماية إضافية ، استخدم شبكة افتراضية خاصة ، بحيث يتم تشفير وتأمين حركة المرور على الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر."قم بأبحاثكسيشير وصف تطبيق متجر Google Play أيضًا إلى من قام بإنشاء التطبيق.هل هو اسم تعرفه وتثق به؟يمكنك النقر فوق الاسم وسيعرض لك أي تطبيقات أخرى قاموا بإنشائها - ألق نظرة على هذه التطبيقات ومعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى في التعليقات عليها.