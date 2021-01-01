4 علامات للبحث عنها عند تنزيل التطبيقات..تحذير الاختراق..

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › 4 علامات للبحث عنها عند تنزيل التطبيقات..تحذير الاختراق..

صورة الخبر: الاختراق
الاختراق

هناك الملايين من التطبيقات للاختيار من بينها ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت آمنة؟

نسمع عن عدد متزايد من التطبيقات المليئة بالفيروسات والبرامج الضارة، والتي يستخدمها المتسللون لجميع أنواع الأنشطة الشائنة.

اقرأ أيضا | «جوجل» يُزيل تطبيقا قادر على سرقة بياناتك
في هذا الأسبوع فقط، تم الكشف عن محتالين عبر الإنترنت باستخدام طريقة مخادعة لمنع ملايين الضحايا على Android من إزالة تطبيقاتهم المليئة بالفيروسات.

كانوا جميعًا على متجر Google Play Store حتى كشفهم الخبراء.

إذن ما الذي يجب أن تبحث عنه عند تنزيل التطبيق؟

يشارك Adrianus Warmenhoven ، خبير الأمن السيبراني في NordVPN ، بعض النصائح المفيدة.

تحقق من المراجعات
سترى تعليقات حول التطبيقات في أسفل الصفحة والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

يوضح الخبير : "يبدو الأمر واضحًا ، لكن المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكل

كم عدد التنزيلات التي حصلت عليها؟

يمكن أن تكون المطالبات بالأرقام الضخمة عندما يكون التطبيق جديدًا بمثابة علامة حمراء أيضًا.

ويكشف الخبير: "كانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين ، لذا يجب عليك بالتأكيد إذا كان أحد التطبيقات يدعي ملايين التنزيلات ولكن لم يتم إصداره إلا لبضعة أيام".

انظر الأذونات

يتعين على المطورين أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأشياء التي يحتاجون الوصول إليها على هاتفك للعمل.

إذا كانت هناك أي أذونات غريبة تحتاجها ، فقد تكون هذه علامة سيئة.

يحذر الخبير: "كن حذرًا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاجها".

ويضيف: "للحصول على حماية إضافية ، استخدم شبكة افتراضية خاصة ، بحيث يتم تشفير وتأمين حركة المرور على الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر."

قم بأبحاثك

سيشير وصف تطبيق متجر Google Play أيضًا إلى من قام بإنشاء التطبيق.

هل هو اسم تعرفه وتثق به؟

يمكنك النقر فوق الاسم وسيعرض لك أي تطبيقات أخرى قاموا بإنشائها - ألق نظرة على هذه التطبيقات ومعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى في التعليقات عليها.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 4 علامات للبحث عنها عند تنزيل التطبيقات..تحذير الاختراق..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94289

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager