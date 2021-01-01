تسجيل الرغبات بالجامعات الحكومية بدءًا من الخميس المقبل



الدكتور عادل عبد الغفار، "المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار، "المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، "المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة لديها منظومة تعليم عالي حديثة ومتنوعة ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة «Etc» ، مساء اليوم الأحد ، أن طلاب الثانوية العامة هذا العام "محظوظين"، ويوجد لدينا الآن 100 جامعة معتمدة ومنتشرة في معظم المحافظات.



وأوضح عبدالغفار أن 80? من أبناء الكليات التكنولوجية من التعليم الفني ، وسوق العمل في حاجة لهذه التخصصات، موضحاً أنه سيتم إنشاء نقابة لهم قريباً ، ولن ينضموا لنقابة المهندسين.

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وأوضح "المتحدث باسم وزارة التعليم العالي": إتاحة تسجيل الرغبات في معامل "التنسيق" بجميع الجامعات الحكومية بدءًا من الخميس المقبل.