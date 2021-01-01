جهودمن الحكومة المصرية لوقف العدوان على غزة

جهودمن الحكومة المصرية لوقف العدوان على غزة

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جهودمن الحكومة المصرية لوقف العدوان على غزة

أفاد خبر عاجل بثته فضائية «إكسترا نيوز» نقلًا عن مصادر مصرية أن الجهود المصرية مستمرة مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين على الأقل منزلاً لعائلة أبو جاسر وسط البلدة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة سبعة آخرين من الأطفال والنساء.

وباستشهاد المواطنين الفلسطينيين يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 31 شهيداً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وبلغ عدد المصابين 265.

المصدر: بوابة سبوت

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