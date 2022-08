شركة سامسونج أعلنت رسميًا عن إطلاق الإصدار التجريبي One UI 5.0

سامسونج سامسونج

على الرغم من أن شركة سامسونج قد بدأت بالفعل في طرح البرنامج الثابت One UI 5.0 beta ، فقد أعلنت الشركة الآن رسميًا عن إطلاق برنامجها التجريبي الذي طال انتظاره. أكدت شركة سامسونج أن البرنامج التجريبي سيكون متاحًا في البداية لهواتف Galaxy S22 و Galaxy S22 plus و Galaxy S22 Ultra.



ستقوم الشركة في النهاية بتوسيع البرنامج التجريبي ليشمل المزيد من الأجهزة. سيتم نشره أيضًا في المزيد من المناطق في جميع أنحاء العالم. لذلك سيكون هناك بعض الانتظار ، ولكن يجب أن تكون قادرًا على تجربة الإصدار التجريبي قريبًا بما يكفي.



أطلقت سامسونج في البداية البرنامج التجريبي One UI 5.0 في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية. أول برنامج بيتا الثابت متاح الآن للتنزيل. أكدت الشركة أنه سيتم طرحها في أسواق أخرى. توقع دعم الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا.

قد يعجبك أيضا...

يعد One UI 5.0 أصدار ثقيلًا على التغييرات التجميلية مع ما يصل إلى 16 سمة ألوان جديدة محددة مسبقًا و 12 خيارًا إضافيًا للألوان لعناصر واجهة المستخدم مثل الرموز واللوحات السريعة. سيمكن تكديس عناصر واجهة المستخدم المستخدمين من تكديس عناصر واجهة مستخدم من نفس الحجم في مكان واحد لتوفير مساحة. تم تحسين الإخطارات كذلك. أصبح الآن من السهل حظر الإشعارات من تطبيقات معينة.لأول مرة ، يمكن لمالكي أجهزة Galaxy تحديد لغتهم المفضلة لتطبيقات مختلفة باستخدام One UI 5.0. يعد هذا أمرًا رائعًا للأشخاص متعددي اللغات الذين يمكنهم اختيار اللغة التي يجب أن يستخدمها التطبيق من خلال قائمة الإعدادات.هناك الكثير من الميزات الجديدة الأخرى التي يجلبها One UI 5.0 إلى الطاولة. يتضمن ذلك إمكانات الكاميرا المحسّنة وموارد الأمان الإضافية وأدوات الوصول الجديدة. تحقق من فيديو One UI 5.0 مقابل One UI 4.1 لمعرفة المزيد حول كل هذه الميزات الجديدة المثيرة.لم تؤكد شركة سامسونج حتى الآن متى تخطط لإصدار تحديث One UI 5.0 للجمهور. من المحتمل أن يستغرق الأمر شهرين.