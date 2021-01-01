أول جهاز لوحي قابل للطي من سامسونج قد يأتي في غضون ستة أشهر فقط

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يقال إن سامسونج ستعلن عن أول جهاز لوحي كامل قابل للطي في نفس اليوم مثل سلسلة Galaxy Tab S9. ركزت تسريبات الصناعة حتى الآن على أجهزة Z Flip و Z Fold و Galaxy Watch من الجيل التالي ، ولا يوجد الكثير من المعلومات حول Galaxy Tab S9. ومع ذلك ، بافتراض أن سامسونج تتبع جدول إطلاق سنوي ، يجب الكشف عن سلسلة Galaxy Tab S9 ، وأول جهاز لوحي Galaxy قابل للطي ، في الفترة من يناير إلى فبراير 2023.



ليس سراً أن شركة سامسونج كانت تعمل على إصلاح تقنية العرض القابل للطي منذ حوالي عقد من الزمان. أصبحت التقنية حقيقة واقعة مع أول هاتف Galaxy Fold واستمرت في التحسن مع كل جزء ثانٍ.



وفي الوقت نفسه ، كان لدى Samsung Display الكثير من الفرص لعرض عوامل الشكل الجديدة والفريدة من نوعها استنادًا إلى تقنية العرض القابلة للطي. لقد طورت نماذج أولية مزدوجة الطي ، وقابلة للانزلاق ، وقابلة للدحرجة وحصلت على براءات اختراع لعشرات المفاهيم. حتى أنها استمتعت بفكرة إنشاء كمبيوتر محمول Galaxy Book قابل للطي مقاس 17 بوصة.

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مع أخذ ذلك في الاعتبار ، من السابق لأوانه تحديد عامل الشكل الذي سيتبناه أول جهاز لوحي من سامسونج قابل للطي ، ولكن المبدأ الأساسي سيكون هو نفسه ، وهي توفير شاشة كبيرة في شكل مضغوط يمكن أن يتوسع.يقال إن سامسونج ستستخدم ما يسمى سلسلة Galaxy Z Tab / Flex S لترسيخ مكانتها كلاعب العرض الأساسي القابل للطي في اللعبة ومحاولة زيادة شعبية Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 في هذه العملية. سيتم الكشف عن الجهازين الأخيرين في Unpacked في 10 أغسطس.