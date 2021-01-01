خلال شهر أغسطس إطلاق تحديث ColorOS 13 عالميًا

تعمل Oppo على تقديم تحديث جديد لواجهة ColorOS 13 المستندة إلى نظام أندرويد قريب جدًا. فقد فتحت الشركة مؤخرًا الإصدار التجريبي من البرنامج للاختبار العام في هواتف ذكية معينة.
لا يزال تاريخ الإطلاق الدقيق لـ ColorOS 13 الجديد غير معروف، لكن يشير تقريرًا جديد إلى أنه قد يظهر لأول مرة على مستوى العالم خلال هذا الشهر (أغسطس). كما يكشف التقرير أيضًا أن الإصدار الجديد من ColorOS سيصل إلى مجموعة Oppo Reno 8 في شهر سبتمبر.
جدير بالذكر ان OPPO قد قدمت الإصدار التجريبي من ColorOS 13 للاختبار العام مع هواتف Oppo Find X5 و Oppo Find X5 Pro و Oppo Find N. ومع ذلك، كان التسجيل للاختبار التجريبي مفتوحًا فقط حتى 4 أغسطس وقبلت الشركة 1000 مستخدم فقط لكل طراز.
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