معركة أجهزة الحواسيب المحمولة : HUAWEI MateBook X Pro ضد MacBook Pro مقاس 14 بوصة من Apple



HUAWEI MateBook X Pro HUAWEI MateBook X Pro

أعلنت هواوي عن أحدث إضافة إلى سلسلة حواسيب MateBook من هواوي، الحاسوب المحمول الأنيق للغاية بأداء عالي – HUAWEI MateBook X Pro الذى يعتبر أحدث جهاز رائد من هواوي. لذلك، نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمقارنته بجهاز كمبيوتر محمول آخر شهير من نفس الفئة، وهو حاسوب MacBook Pro مقاس 14 بوصة من Apple – متغير M1. لن يكون الأمر ممتعًا فحسب، بل سيساعدك أيضًا في إلقاء نظرة على جميع المواصفات لكلا الحاسوبين جنبًا إلى جنب ومعرفة الحاسوب المحمول المناسب. فدعونا نبدأ بأهم مُميّزات الجهاز.



الشاشات والتصميم

ببساطة، شاشة حاسوب HUAWEI MateBook X Pro الجديد فائقة. تتميز شاشة HUAWEI FullView ذات الألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة بدقة 3.1K ونسبة شاشة إلى الجسم هائلة تبلغ 92.5?. الحافة العلوية نحيفة للغاية حيث يبلغ حجمها 6 مم فقط، وتدعم الشاشة التحكم باللمس بمعدل أخذ عينات مرتفع بمعدل 10 نقاط ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز للحصول على تجربة أكثر سلاسة.



مع دقة ألوان E <1? ودعم كل من التدرج اللوني المزدوج P3 و sRGB يمكنك استخدام هذا الكمبيوتر المحمول لمهام حساسة للألوان مثل تحرير الصور والفيديو. علاوة على ذلك، تعمل طبقة Nano Optical AR التي يتم التحكم فيها مغناطيسيًا والمتوفرة في الإصدار المميز على تقليل الانعكاس بشكل فعال

للحصول على وضوح أكبر، حتى في الأماكن الساطعة جدًا. حصل حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TUV Rheinland (حلول الأجهزة) بسبب مادته المضيئة المبتكرة التي تقللمن كمية الضوء الأزرق الضار لعينيك.

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يعيد حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول تعريف جماليات الحواسيب بتقنيات جديدة لمعالجة المواد. يتميز بجسم معدني لطيف على الجلد مع سطح غير لامع فريد من نوعه لقبضة مريحة. يتكون الإصدار المتميز من هيكل جهاز HUAWEI MateBook X Pro من سبائك المغنيسيوم القوية وخفيفة الوزن. يتم تطبيق عملية طلاء أكسدة القوس المصغر المبتكرة على جسم الهواء المصنوع من سبائك المغنيسيوم، والذي لا يُحسن صلابة الجهاز ومقاومته للتآكل فحسب، بل يجعل أيضًا عملية الإنتاج صديقة للبيئة أكثر.يتميز حاسوب MacBook Pro مقاس 14 بوصة من Apple بشاشة Liquid XDR تستخدم مصابيح LED صغيرة، والتي يجب أن توفر جودة صورة أفضل من شاشات LCD التقليدية. ومع ذلك، لا تدعم الشاشة تقنية اللمس. الحواف حول الشاشة أصغر، ولكن يوجد شق في الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على كاميرا الويب بدقة 1080 بكسل. هذه المرة، الحاسوب المحمول أكثر سمكًا قليلاً بسبب إضافة المزيد من المنافذ. يأتي الجهاز بثلاثة منافذ Thunderbolt 4 وفتحة بطاقة SD ومنفذ HDMI تدعم 4K ومنفذ شحن MagSafe 3.فإن حاسوبHUAWEI MateBook X Pro هو أداة لتغيير قواعد اللعبة ودليل على مدى إمكانية تطبيق هذه التغييرات في التصميم مع شاشة رائعة و مظهر جمالي.الأداءيتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بمعالج قوي من الجيل الثاني عشر Intel® Core ™ في هيكله الخفيف، والمدعوم بمعالج Intel 7 المتقدم و Core ™ i7-1260P. تم اعتماد جميع إصدارات HUAWEI MateBook X Pro من قبل Intel® Evo ™. أداء متعدد النواة للمعالج الجديد أفضل بنسبة 60? مقارنة بالجيل السابق. ولكن إذا كنت تريد المزيد من الأداء للتعامل مع مهام معقدة متعددة في وقت واحد، فيمكنك تمكين وضع الأداء بقدرة 30 واط بالضغط على مفتاح Fn + P معًا. يأتي الكمبيوتر المحمول مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) ثنائية القناة عالية السرعة بسعة 16 جيجابايت LPDDR5 5200 ميجاهرتز ويدعم ما يصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCIe SSD (محرك الحالة الصلبة).بالإضافة إلى تقنية Super Turbo المحسنة التى تعمل على تحسين مستوى النظام بعمق للحصول على استجابة أسرع. وذلك من خلال تحليل حالة وحدة المعالجة المركزيةCPU ووحدة معالجة الرسومات GPU وذاكرة الحاسب والقرص الصلب والبطارية والعمل على أستراجيات تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية بكفاءة. ويعمل مع أنظمة Windows لتقليل استهلاك الطاقة، وأداء أكثر كفاءة وتجربة أكثر سلاسة.يأتي حاسوب MacBook Pro مقاس 14 بوصة من Apple بخيارين للمعالجات؛ يمكنك اختيار الطراز مع M1 Pro أو الطراز الأغلى الذي يتميز بـ M1 Max. مقارنةً بـ M1 Pro ، يوفر M1 Max الأغلى أداءً أفضل للرسومات مع جميع أنوية وحدة معالجة الرسومات الإضافية.الميزات الذكيةيرتقي جهاز HUAWEI MateBook X Pro بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق – Super Device التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة. تتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات الأذن – HUAWEI FreeBuds Pro 2 والماوس ولوحة المفاتيح ومكبر الصوت والطابعة بالقرب من حاسوب HUAWEI MateBook X Pro، وسيقوم الحاسوب المحمول باكتشافها تلقائيًا وتقديم مطالبة للإقران السريع والسهل.مع أجهزة مثل HUAWEI MatePad Pro الجهاز اللوحي الجديد أصبحت إدارة الأمور بسيطة فى وضع المرآة، يتم عرض شاشة الكمبيوتر المحمول على الجهاز اللوحي، حيث يعرض كلا الجهازين نفس المحتوى: يمكن للجهاز اللوحي الاستفادة من الأداء المذهل للكمبيوتر المحمول؛ بينما يمكن للكمبيوتر المحمول الوصول إلى قلم الجهاز اللوحي، مما يجعل الرسم أسهل. مع وضع التوسيع، يتم توسيع شاشة الكمبيوتر المحمول لتشمل الجهاز اللوحي، مما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية حتى تتمكن من التمرير والتصفح بسهولة بين الاثنين – مما يجعله مثاليًا لتدوين الملاحظات أثناء الفصل أو الاجتماع. أخيرًا، يتيح لك وضع التعاون مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات البسيط، بحيث يمكن بسهولة نقل أي شيء متبقي على أحدهما إلى الآخر. والجدير بالذكر أنه يمكنك التحكم في جهازك اللوحي بأصابعك في أي من هذه الأوضاع دون الحاجة إلى الاعتماد على القلم في كل شيء.تقدم Apple ما يسمى بالاستمرارية التي تساعد على ربط أجهزة متعددة من Apple معاً، مثل أجهزة Macs ، iPhones, وiPads. والجدير بالذكر أن هذه الميزة تسمح لك الربط بين أجهزة MacBook وiPad لاستخدامه بمثابة عرض إضافي أو بالتعاون معاً. ستتمكن من الاستفادة من عكس شاشة MacBook على الجهاز اللوحي iPad واستخدامه لإدخال المعلومات فى الحاسوب المحمول باستخدام قلم Apple Pencil ولكن ليس أصابعك. يمكن للجهاز اللوحي أيضا تمديد شاشة الكمبيوتر المحمول، وستتمكن من سحب وإسقاط الملفات بين الأجهزة في وقت واحد. ويمكنك التحكم في كلا الجهازين باستخدام لوحة مفاتيح وماوس واحد. الاستمرارية كما يسمح لك لتعكس شاشة الجهاز اللوحي على شاشة MacBook.بشكل عام، يبدو أن تنفيذ هذه المميزات أكثر اكتمالاً وسلاسة من خلال ميزة الجهاز الفائق من هواوي. وبالإضافة الى مرونة نظام Windows والتكامل السلس بين أجهزة متعددة، تقدم ميزة الجهاز الفائق أفضل ما في العالمين.بالإضافة إلى ذلك، مع الهواتف الذكية مثل HUAWEI Mate Xs 2 الذي تم إطلاقه حديثًا والأجهزة اللوحية مثل HUAWEI MatePad Pro الجديد، فإن الاستفادة أكبر بكثر. بمجرد توصيل هاتفك لاسلكيًا، سترى واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الكمبيوتر المحمول، بحيث يمكنك تشغيله كما لو كان هاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول جهازًا واحدًا. يمكنك الوصول إلى ملفاتك وتحريرها، واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف في وقت واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هاتفك من خلال حاسوب MateBook الخاص بك، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفك الذكي.يمكن تحويل جهازك اللوحي إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية، مع مستندات وصور ومشاركتها بسهولة أكبر بين الاثنين. في وضع المرآة، يتم عرض شاشة الكمبيوتر المحمول على الجهاز اللوحي، حيث يعرض كلا الجهازين نفس المحتوى:يمكن للجهاز اللوحي الاستفادة من الأداء المذهل للكمبيوتر المحمول؛ بينما يمكن للكمبيوتر المحمول الوصول إلى قلم الجهاز اللوحي، مما يجعل الرسم أسهل. مع وضع التوسيع، يتم توسيع شاشة الكمبيوتر المحمول لتشمل الجهاز اللوحي، مما يسمح للجهاز اللوحي بالعمل كشاشة خارجية حتى تتمكن من التمرير والتصفح بسهولة بين الاثنين – مما يجعله مثاليًا لتدوين الملاحظات أثناء الفصل أو الاجتماع. أخيرًا، يتيح لك وضع التعاون مشاركة المحتوى بين الأجهزة عن طريق السحب والإفلات البسيط، بحيث يمكن بسهولة نقل أي شيء متبقي على أحدهما إلى الآخر.علاوة على ذلك، يمكن تحويل جهازك اللوحي إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية، مع مستندات وصور ومشاركة بسلاسة أكبر بينهما. يمكن أيضًا توصيل حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بشاشة HUAWEI MateView، حتى تتمكن من رؤية عملك على شاشة أكبر. يدعم الكمبيوتر المحمول أيضًا إدارة الملفات متعددة الأجهزة والبحث بالذكاء الاصطناعي؛ يتيح الأول للمستخدمين البحث بسهولة عبر أجهزتهم المتصلة، مما يوفر تجربة تعاونية بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المتصلة الأخرى، بينما يدعم الأخير البحث السريع عن الملفات والصور على جهاز الكمبيوتر والإنترنت والأجهزة الأخرى المترابطة لمزيد من المرونة.بالنسبة للتعاون متعدد الأجهزة، تقدم Apple شيئًا يسمى "Continuity" والذي يساعد على ربط العديد من أجهزة Apple معًا، مثل أجهزة Mac و iPhone و iPad. تتضمن بعض الميزات البارزة لـ "Continuity" AirDrop و Universal Clipboard و Sidecar هي ميزة لمشاركة الملفات تتيح سهولة النقل بين أجهزة Apple. إذا تم تسجيل دخول iPhone و MacBook إلى نفس معرف Apple، فإن ميزة Universal Clipboard تمكن المستخدمين من النسخ واللصق بين هذه الأجهزة. ميزة Sidecar هي لاستخدام iPad كشاشة ثانية مع كمبيوتر Mac. تتيح لك ميزة أخرى تسمى Handoff بدء تشغيل شيء ما على أحد الأجهزة والمتابعة من حيث توقفت على جهاز آخر.حكمناعندما تزن جميع الميزات، فمن السهل أن ترى أن جهاز HUAWEI MateBook X Pro يمنحك أفضل تجربة كمبيوتر محمول رائدة. يضم بعض الميزات التي لا تضاهى. تتميز شاشة عرضHUAWEI Real Color FullView بدقة 3.1K بكل الدقة التي تريدها، والمعالج قوي بما يكفي للتعامل مع أي شيء، كما تسهل ميزات الجهاز الفائق – Super Device إدارة العديد من الأجهزة. لذلك، إذا كان ما تريده هو جهاز حاسوب محمول متكامل وأنيق يمكنك استخدامه في كل شيء، بما في ذلك الإنتاجية والترفيه، فإن حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول هو الخيار الصحيح.