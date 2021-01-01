مواصفات ساعة شاومي الذكية Xiaomi Watch S1



ساعة شاومي الذكية Xiaomi Watch S1 ساعة شاومي الذكية Xiaomi Watch S1

قدمت شاومي ساعة Xiaomi Watch S1 بمجموعة من أفضل المواصفات التي قدمت في إصدارات الشركة حتى الآن، بتصميم يضم شاشة OLED، وعمر طويل للبطارية، وفي السطور القادمة نستعرض المواصفات التي قدمت من شاومي في هذا الإصدار، وأيضاً سلبيات تصميم الساعة الذكية.



مواصفات ساعة Xiaomi Watch S1



شاشة OLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، وكثافة عرض 461 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 60 Hz

دعم NFC، ومستشعر للسطوع، وGPS، وGLONASS، وBeiDou، وGalileo، وGZSS، وGyroskop.

دعم الإتصال Wi-Fi 4

أبعاد الساعة 11 في 46.5 في 46.5مم

بطارية بسعة 470 mA

مكبر صوتي، وواجهة MIUI Watch 1.0 1.2.98، ومقاومة للماء، وزن 65 جرام.

تصميم ساعة Xiaomi Watch S1

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يرتكز تصميم ساعة S1 الذكية على الفولاذ المقاوم الصدأ الذي يدعم الساعة بتصميم جذاب وأنيق ويدعم المقاومة بآداء أفضل، كما تتميز الساعة الذكية بتصميم أملس ووزن 65 جرام، وتتوفر بسوارة بتصميم جلدي، ويمكن ملاحظة التصميم الأثقل للساعة الذكية عند مقارنتها بساعة Huawei Watch GT Runner على سبيل المثال.وتضم شاشة الساعة الذكية طبقة زجاج Sapphire كما تتميز الشاشة بحجم 1.43 إنش، لذا تأتي الساعة بشكل عام بأعلى جودة تصنيع.أيضاً تؤكد التجربة العملية لساعة S1 على قدرة الساعة الذكية على مقاومة الخدش أثناء الإختبار، إلا أن بصمات الأصابع تترك أثر على زجاج الساعة الذكية.ويتضمن تصميم ساعة شاومي اثنان من الأزرار الجانبية التي تتميز بتصميم بارز لدعم المستخدم بآداء أكثر دقة عند الضغط، كما تدعم الأزرار التي تأتي في الجانب الأيمن التدوير أيضاً دون مهام واضحة للتدوير في الوقت الحالي.كما تضم الساعة الذكية مكبر صوتي إلى أسفل الأزرار، بينما تأتي فتحات الميكرفون في الجانب الأيسر من الساعة الذكية، وهي الأدوات اللازمة لإجراء مكالمات هاتفية عبر الساعة الذكية، أو لتشغيل الموسيقى وأيضاً لدعم المساعد الرقمي.أيضاً تقدم شاومي ساعة Xiaomi Watch S1 بميزة دعم الشحن اللاسلكي بمعايير Qi، وتتوفر للساعة الذكية سوارات معصم للإستبدال بتجربة سلسلة ودون الحاجة لأدوات مخصصة، كما تتوفر سوارات المعصم أيضاً بسعر منخفض.وترتكز مستشعرات مراقبة صحة المستخدم في الجزء السفلي من علبة الساعة الذكية، والذي يتميز بتصميم من البلاستيك ويتضمن مستشعرات النبض، ونسبة الأكسجين في الدم.وتدعم ساعة S1 تقنية البلوتوث، وGNSS، و NFC لدعم الدفع إلا أنها تتوافق فقط مع خدمة Xiaomi Pay المثبتة فقط على الساعة الذكية، ويمكن للساعة الذكية أن تدعم إنشاء نقاط إتصال بتقنية Wi-Fi.إعدادات الساعة الذكية والتشغيليتطلب إعداد ساعة S1 الذكية تثبيت تطبيق Mi Fitness على هاتف الأندوريد أو جهاز iOS، وهو تطبيق مختلف عن تطبيق Mi Fit الذي تم إعادة تسميته بتطبيق Zepp Life.ويعمل تطبيق Mi Fitness على البحث عن الأجهزة المتوافقة مباشرة بعد تثبيت التطبيق، حيث يتم تهيئة الإعدادات الأخرى بسلاسة إلى أن تصل المرحلة الأخيرة من الإعدادات إلى الإشعارات ومن ثم يتم تشغيل مقطع فيديو تعليمي قصير.أيضاً لا تتطلب الساعة تنشيط كافة الإعدادات في المرة الأولى، حيث يتم تشغيل بعض المهام عند بدء البحث أو تصفح القوائم.كما يؤدي تنشيط مزيد من المميزات في تطبيق Mi Fitness إلى ظهور مزيد من الإختيارات للمستخدم، فعلى سبيل المثال عند إختيار ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم يظهر إختيار جديد للمستخدم “Advanced Monitoring” الذي يدعم جمع معلومات بتفاصيل أكثر دقة، وعند إختيار التبويب الجديد يظهر إشعار لتنبيه المستخدم لإستهلاك هذا الإختيار البطارية بسرعة أكبر.من جانب أخر يدعم التطبيق ضبط إعدادات أخرى مثل تغيير وجه الساعة الذكية، حيث تأتي الساعة بعدد 7 من الأوجه المخزنة بشكل مسبق، كما يمكن إجراء بعض التعديلات على المحتوى عبر التطبيق، إلا أن أوجه الساعة الذكية لا تدعم بشكل عام النقر.وتدعم ساعة Xiaomi Watch S1 إتصال السماعة بشكل مباشر لتشغيل الموسيقى، حيث لا تدعم الساعة الذكية تخزين ملفات الموسيقى في حالة عدم الإتصال الساعة بشبكة الإنترنت.أيضاً يتضمن التطبيق إعدادات للصوتيات، وسطوع الشاشة، وميزة always-on، مع نمط ليلي، ووضع قفل الشاشة، لذا يشمل التطبيق العديد من الإعدادات، وعند إستغراق المستخدم فترة طويلة للإدخال يتم تحويل المستخدم إلى تطبيق الهاتف.يمكنك أن تحصل على نظرة خاطفة سريعة على الرسالة عبر التمرير من الأعلى إلى الأسفل لفتح الدردشة الفردية، أيضاً يمكن التمرير من الأسفل إلى الأعلى لفتح الإعدادات السريعة، لتنشيط الوضع الليلي، أو الصوتيات، أو المصباح، أو لتنشيط خدمة الدفع، وضبط تنبيهات الساعة وغيرها من الإعدادات، أيضاً يمكن التمرير السريع بين الجانبين لتصفح المهام المختلفة وأدوات الساعة الذكية، حيث يتوفر للمستخدم ثلاثة من الصفحات ويمكن إختيار الأدوات وترتيبها عبر التطبيق.وتتوفر للمستخدم آداة الوسائط التي تتيح للمستخدم التحكم في الموسيقى على الهاتف أو الأجهزة الأخرى المتصلة بالهاتف مثل المكبرات الصوتية الذكية.من جانب أخر يؤدي الضغط على الزر العلوي إلى العودة إلى الشاشة الرئيسية في الساعة الذكية، والنقر من جديد ينقل المستخدم إلى معاينة التطبيق، بينما يتيح الزر في الجزء السفلي فتح قوائم التدريبات حيث يتم عرض قائمة بالرياضات التي تدعمها الساعة الذكية.ويمكن ضبط الزر السفلي لرياضة محددة ليتم التسجيل وبدء مراقبة نشاط المستخدم بشكل مباشر عند الضغط على هذا الزر.الإتصال والإشعاراتكما تتضمن ساعة S1 ميكرفون ومكبر صوتي لذا تدعم المكالمات الهاتفية عند إقتران الهاتف بالبلوتوث، إلا أن الساعة الذكية لا تدعم إجراء المكالمات الصوتية بشكل مستقل حيث لا تدعم شريحة SIM، إلا أن إجراء المكالمات يتم عبر الإتصال بالهاتف بتقنية البلوتوث يدعم المستخدم بآداء جيد لطرفي المكالمة، إلا السماعة في الساعة الذكية لا تقدم آداء مرتفع، أيضاً لا توجد قوائم كاملة لجهات الإتصال، حيث يتوفر فقط سجل المكالمات أو سيحتاج المستخدم للرجوع إلى الهاتف.أيضاً تدعم الساعة الذكية إظهار الرسائل المستلمة من تطبيقات التواصل والإشعارات الخاصة بالتطبيقات الأخرى في نوافذ منبثقة في جميع القوائم، كما يمكن أن تظهر في القسم الخاص بمراقبة النشاط الرياضي الخاص بالمستخدم، أو يمكن أن تظهر أيضاً في قائمة الرسائل.من جانب أخر في حالة فتح الرسائل وإغلاقها فإن فتح الرسائل من جديد للمعاينة يتطلب الرجوع إلى الهاتف، كما يمكن عرض الإيموجي إلا أن الساعة الذكية لا تدعم إظهار الصور أو تشغيل الرسائل الصوتية، كما لا يمكن الرد على الرسائل عبر الساعة الذكية.المساعد الرقميتعتمد شركة شاومي على مساعد Alexa من أمازون في ساعة Watch S1 الذكية، إلا أن المساعد الرقمي يتم تنشيطة عبر القائمة لذا لا تدعم الساعة الذكية الإدخال الصوتي قبل تنشيط المساعد الرقمي، كما يتطلب عمل المساعد الرقمي تثبيت تطبيق Alexa على الهاتف.أيضاً يعمل المساعد الرقمي بآداء سريع إلا أن النتائج تظهر على الشاشة فقط، لذا لا يدعم المساعد الرقمي الإخراج الصوتي رغم وجود السماعة، أيضاً لا يأتي مساعد Alexa بنتائح موثوقة دائماً، حيث اثبتت التجربة العملية أن المساعد الرقمي لا يدعم إدراك كافة المدخلات الصوتية، أيضاً لا يدعم تنفيذها دائماً.الصحة وأنشطة اللياقة البدنيةتدعم ساعة Watch S1 تتبع نشاط المستخدم في 117 نمط رياضي، ولقد إختبرت أنشطة الركض، والسباحة وأيضاً قيادة الدراجات في الساعة الذكية، حيث تعمل على الإكتشاف التلقائي للرياضة وبدء تسجيل البيانات عند السير أو الركض، بينما يتطلب تنشيط متابعة الرياضات الأخرى الرجوع لقائمة الأنشطة الرياضية الرئيسية.أيضاً تدعم الساعة الذكية تسجيل المسافة المقطوعة عبر GNSS، مع بارومتر لقياس الإرتفاع، وعند الركض تقدم الساعة الذكية معلومات حول السرعة، ومعدل نبض المستخدم أثناء الركض، والخطوات وأيضاً معدل الخطوات.كما تعمل الساعة الذكية على تقسيم البيانات الإجمالية بدقة أعلى عبر تحديد الكيلومترات الفردية، حيث تعمل الساعة الذكية على الإهتزاز مع إكتمال كل كيلومتر مع تحديث تلقائي للحالة.أيضاً تدعم ساعة S1 على تقدير فترات التمارين ودعم المستخدم بمقترحات حول فترات الراحة، كما تعمل الساعة الذكية على بدء تسجيل فترات الراحة القصيرة بشكل تلقائي، ومن ثم تبدأ تسجيل النشاط من جديد بشكل تلقائي عند المتابعة.وتؤكد شاومي على أن Watch S1 تدعم مقاومة ضغط الماء عند 5 ATM، حيث تستمر في العمل عند عمق 50 متر لفترة قصيرة دون أن تتعرض للضرر، أيضاً عند التجربة العملية إستطاعت الساعة الذكية الإستمرار في العمل في تدريبات السباحة، حيث تعمل الساعة الذكية على إدراك بدء المستخدم نشاط السباحة بشكل تلقائي، كما تبدأ في بيانات حول عدد ممرات السباحة، والوقت الذي إستغرقه المستخدم للسباحة في كل ممر.أهداف الأنشطة اليوميةتعمل ساعة S1 الذكية على عرض تفاصيل وبيانات شاملة حول النشاط الرياضي والأهداف اليومية التي حققها المستخدم، حيث يتم عرض البيانات في صورة أنصاف دوائر تعمل على عرض تقدم المستخدم في حرق السعرات الحرارية، والخطوات المقطوعة، والدقائق التي إستغرقها تحقيق هذا النشاط.كما تعمل الساعة الذكية على إظهار مستوى تشبع الأكسجين في الدم أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وأيضاً قياس مستوى الإجهاد والذي يبدأ من 1 إلى 100 وفقاً لمعدل التغيير في نبضات القلب.رصد معدل نبضات القلبفي مقارنة ساعة Xiaomi Watch S1 الذكية مع حزام Polar H 10 في ميزة رصد معدل ضربات القلب، توافق كلا الجهازين في رصد معدل ضربات القلب بنفس الكفاءة ونفس المستوى من الآداء، أيضاً لم يختلف الحال أثناء التدريبات الرياضية.مراقبة حالة المستخدم أثناء النومأيضاً أثبتت التجربة العملية لميزة مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم عن دقة المعلومات التي تقدمها الساعة الذكية، إلا أن هذه الميزة يغيب عنها التنبيهات، من جانب أخر تدعم الساعة الذكية التفرقة بين النوم الخفيف والنوم العميق كما تدعم أيضاً متابعة مراحل REM في النوم.ويعمل التطبيق في النهاية على تحديد جودة فترة النوم، ويعرض أهمية مراحل النوم مع مقترحات لدعم المستخدم بنوم أفضل.كما يدعم التطبيق عرض البيانات لهذه الميزة خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، وتتضمن الميزة مراقبة نبض المستخدم ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، ويعد الجانب السلبي في هذه الميزة في عدم وجود تنبيهات عند الإستيقاظ، كما لا يتوفر للمستخدم التنبيهات الذكية.دقة الساعة في التنقل ونظام GNSSتدعم شاومي على دعم ساعة Xiaomi Watch S1 بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية بنظاق مزدوج مع إتصال سريع في GPS و Glonass و BeiDou و Galileo إلى QZSS دون أي تأخير.كما تعمل الساعة الذكية على قياس الإرتفاع بشكل مستقل عن الأقمار الصناعية عبر ضغط الهواء، وفي مقارنة للساعة الذكية مع Garmin Venu 2 وجد إختلاف ملحوظ بين المسافة التي تم تسجيلها حيث سجلت ساعة Garmin مسافة 9.89 كيلومترًا، بينما سجلت ساعة شاومي 9.41 كيلومترًا بإنحراف بنسبة 5%، أيضاً بشكل عام ظهرت بعض البيانات الغير دقيقة بشكل كبير مثل سرعة 58.9 كم / ساعة عند السير، أيضاً لا تأتي ساعة Watch S1 بتطبيق خاص للتنقل لذا لا يمكن إستيراد بيانات GPS أو تصديرها.الشاشةتعد الشاشة نقطة التسويق الرئيسية في ساعة Watch S1 الذكية، حيث تقدم شاومي هذا الإصدار بشاشة OLED ملونة بحجم 1.43 إنش، والتي تدعم المستخدم بألوان غامرة وحيوية مع أفضل مستويات اللون الأسود.كما تدعم الساعة الذكية أفضل آداء في المشاهدة من زوايا متنوعة، مع أقصى مستوى من السطوع يصل إلى 444 شمعة / متر مربع، لذا يمكن للساعة أن تظهر دائماً بوضوح على الشاشة.من جانب أخر تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz، وتأتي بدقة 466 في 466 بيكسل، ويأتي الجانب السلبي في تصميم الشاشة في أثر بصمات الأصابع، مع صعوبة في القراءة على الشاشة في بعض الأحيان نتيجة لزجاج الشاشة.آداء الساعة الذكيةلم تقدم شاومي تفاصيل دقيقة حول المعالج المستخدم في ساعة S1 الذكية أو الذاكرة، وفي التجربة العملية للساعة الذكية رصد آداء سلس وإنسيابي لوجوه الساعة الذكية المتحركة، أيضاً يمكن التنقل بين صفحات الساعة بسلاسة مع واجهة مستخدم تتميز بالتمرير السريع بين الأدوات، أو القوائم والتطبيقات.أيضاً لوحظ الآداء السريع والثابت عن الإدخال السريع دون أن يظهر تعطل في النظام، وتتطلب واجهة الساعة الذكية ذاكرة إضافية لدعم بيانات التدريبات في التطبيقات، أيضاً يعد إختيار التطبيقات محدود، حيث يتوفر عدد 4 من التطبيقات في المتجر في الوقت الحالي، ولا تدعم الساعة تخزين الموسيقى بشكل مباشر.عمر البطاريةيمكن التحكم في عمر البطارية في ساعة شاومي الذكية وفقاً للإعدادات المختارة من المستخدم، لذا فإن إختيار أعلى إعدادات في الساعة الذكية مع تنشيط always-on فإن ساعة S1 تدعم الإستمرار بعمر شحن يتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام مع نظام GPS.أيضاً في حالة عدم تتبع أنشطة المستخدم الرياضية وتعطيل ميزة always-on في الشاشة فإن البطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى أسبوع كامل.وتشير شاومي إلى أن بطارية بقدرة 470 mAh يمكن أن تستمر في العمل من 12 إلى 24 يوم، إلا أن الوصول إلى هذا العمر في التشغيل يتطلب تعطيل العديد من مميزات الساعة الذكية.كما تدعم الساعة الذكية معايير Qi في الشحن اللاسلكي، وتدعم أيضاً الشحن اللاسلكي العكسي، وفي إختبار سرعة الشحن إستغرقت ساعة S1 من ساعة كامل للشحن من نسبة 10% إلى 90%، وللوصول إلى نسبة 100% إستغرقت الساعة الذكية 10 دقائق إضافية.ويتميز كابل الشحن USB C بتصميم قصير بطول 40سم إلا أنه يمكن إستبدال كابل الشحن، من جانب أخر لا يتضمن محتوى الصندوق محول الشحن.انطلقت ساعة Xiaomi Watch S1 الذكية بتصميم أنيق، وعمر جيد للبطارية مع آداء ممتاز في متابعة الأنشطة الرياضية، إلا أنها تواجه بعض الجوانب السلبية في البرمجيات.8.5/10الإيجابياتتصميم أنيق وعالي الجودةعمر جيد للبطاريةتدعم الشحن اللاسلكي Qi والشحن العكسيآداء ممتاز في متابعة سريعة لأنشطة المستخدمشاشة بأعلى جودة وواجهة سلسةالسلبياتلا تدعم الرد على الإشعارات المستلمةغياب الواجهة الخاصة بتطبيقات الطرف الثالثلا تدعم تخزين بيانات لتحليل النومآداء محدود لمساعد Alexa