رصد مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 4 في قوائم أمازون

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صورة الخبر: Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Fold 4

كشفت قوائم أمازون عن صور ثلاثية الأبعاد لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 4 مع مواصفات الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

ينطلق مؤتمر Galaxy Unpacked خلال أيام لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف سامسونج القابلة للطي، ولقد رصد هاتف Galaxy Z Fold 4 بالفعل في موقع أمازون.

ولقد كشفت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت في موقع أمازون عن أبعاد هاتف Galaxy Z Fold 4 وحجم شاشة خارجية 6.2 إنش بمعدل تحديث 120Hz، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 7.6 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

وتأتي شاشات الهاتف بنفس أبعاد الشاشات المميزة لإصدار العام الماضي، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بإتساع أكبر، حيث تأتي الشاشة الخارجية بأبعاد 23.1:9، بينما تأتي الشاشة الثانية بأبعاد 21.6:18.

أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 15.8مم عند الطي، أي بتحسينات في التصميم عن إصدار العام الماضي، كما تكشف التسريبات المصورة عن سعة تخزين 512 جيجا بايت في الهاتف.

المصدر: بوابه المتميز

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