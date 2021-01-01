رصد مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 4 في قوائم أمازون

كشفت قوائم أمازون عن صور ثلاثية الأبعاد لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 4 مع مواصفات الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.
ينطلق مؤتمر Galaxy Unpacked خلال أيام لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف سامسونج القابلة للطي، ولقد رصد هاتف Galaxy Z Fold 4 بالفعل في موقع أمازون.
ولقد كشفت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت في موقع أمازون عن أبعاد هاتف Galaxy Z Fold 4 وحجم شاشة خارجية 6.2 إنش بمعدل تحديث 120Hz، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 7.6 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.
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