رصد مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 4 في قوائم أمازون



Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 4

كشفت قوائم أمازون عن صور ثلاثية الأبعاد لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 4 مع مواصفات الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.



ينطلق مؤتمر Galaxy Unpacked خلال أيام لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف سامسونج القابلة للطي، ولقد رصد هاتف Galaxy Z Fold 4 بالفعل في موقع أمازون.



ولقد كشفت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت في موقع أمازون عن أبعاد هاتف Galaxy Z Fold 4 وحجم شاشة خارجية 6.2 إنش بمعدل تحديث 120Hz، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 7.6 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

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وتأتي شاشات الهاتف بنفس أبعاد الشاشات المميزة لإصدار العام الماضي، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بإتساع أكبر، حيث تأتي الشاشة الخارجية بأبعاد 23.1:9، بينما تأتي الشاشة الثانية بأبعاد 21.6:18.أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 15.8مم عند الطي، أي بتحسينات في التصميم عن إصدار العام الماضي، كما تكشف التسريبات المصورة عن سعة تخزين 512 جيجا بايت في الهاتف.