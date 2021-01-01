اليوم..«قمر التربيع الأول» يزين السماء..

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قمر التربيع الأول

يرصد قمر التربيع الأول لشهر محرم 1444 اليوم الجمعة 05 أغسطس 2022 بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم والوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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