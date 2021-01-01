يتحدى ماسك رئيس "تويتر" في مناظرة "الحسابات المزيفة"

تحدى إيلون ماسك، يوم السبت، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" باراج أجراوال أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.
وقال ماسك في منشور على تويتر "دعوه يثبت للجمهور أن تويتر لديها خمسة في المئة من المستخدمين الزائفين يوميا".
وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من خمسة في المئة من مستخدمي "تويتر" اليوميين زائفين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!