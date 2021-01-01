يتحدى ماسك رئيس "تويتر" في مناظرة "الحسابات المزيفة"

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صورة الخبر: ماسك
ماسك

تحدى إيلون ماسك، يوم السبت، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" باراج أجراوال أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.

وقال ماسك في منشور على تويتر "دعوه يثبت للجمهور أن تويتر لديها خمسة في المئة من المستخدمين الزائفين يوميا".

وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من خمسة في المئة من مستخدمي "تويتر" اليوميين زائفين.

ورفضت "تويتر" يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الادعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

ورفع ماسك دعوى مضادة على "تويتر" في 29 يوليو في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

وفي وقت سابق من يوم السبت قال ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن منهجية أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية، وفقما ذكرت "رويترز".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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