تعلن رايثون الأمريكية نقل 280 جيجابت من البيانات بين قمرين صناعيين

أعلنت الشركة الفرعية SEAKR ENGINEERING. LLC، المملوكة لشركة رايثون الأمريكية ، عن عرض توضيحي ناجح للروابط الضوئية بين قمرين صناعيين تابعين لوكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة Mandrake 2.



وخلال الاختبار الأول، تم نقل أكثر من 280 جيجابت من البيانات على مدى 114 كيلومترًا خلال فترة تزيد عن 40 دقيقة.



وقال جيف شريدر. رئيس SEAKR Engineering و Blue Canyon Technologies: : "كان هذا عرضًا ليس فقط للاتصالات الضوئية في الفضاء، ولكن أيضًا نظرة فاحصة على بعض اللبنات التأسيسية اللازمة لهندسة الفضاء الشبكي".

وفي إطار مشروع DARPA Blackjack. تم إطلاق مركبتين فضائيتين Mandrake 2 العام الماضي، لإثبات اتصالات الليزر المتقدمة، كما وتم تجهيز الأقمار الصناعية المسماة Able and Baker. بوصلات بصرية SA Photonics على متن ناقل Astro Digital. ، وقد قدمت ASI برامج الأقمار الصناعية اللازمة للتشغيل.وكان من المقرر في الأصل إطلاق المشروع في يناير 2021، وتسبب حادث ما قبل الإطلاق في إتلاف الأقمار الصناعية Able و، Baker وتمكنت شركة SEAKR من إصلاح وإعادة بناء الأقمار الصناعية، ومن ثم تسليمها للإطلاق في أقل من ستة أشهر.وقال سكوت لوري ومدير برنامج SEAKR Mandrake: "كان هذا العرض التوضيحي الأخير في المدار تتويجًا للعديد من المنظمات التي تعمل جنبًا إلى جنب لحل عدد من التحديات".وقادت شركة SEAKR أيضًا برنامج Mandrake 1 الذي أكمل مهمته، حيث أنشأت مستوى الجاهزية الفنية لبعض من أفضل وحدات المعالجة المركزية أداءً على الإطلاق، وعناصر المعالجة هذه هي اللبنات الأساسية لأنظمة Pitboss من DARPA وأنظمة التحكم في القيادة والاتصالات المستقبلية.