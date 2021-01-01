ارتفاع أسعار سيارات تسلا الكهربائية..بسبب التضخم..

حمل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، ما وصفه بالأخبار السيئة لمحبي سيارات شركة تسلا، Tesla
موضحا أن الأمر سينتهي بالسيارة الكهربائية القادمCybertrucks بسعر يبلغ أكثر من 40 ألف دولار، وهو السعر الذي كان قد أعلن عنه من قبل.
وقال ماسك للجمهور المتحمّس في اجتماع المساهمين في تسلا 2022 هذا الأسبوع بعد أن أعلن عن مواصفات وأسعار الشاحنة التي طال انتظارها: "أكره إعطاء القليل من الأخبار السيئة، ولكن سعر السيارة سيكون مختلف عن 39.900 دولار التي وعدت بها منذ ثلاث سنوات".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!