ارتفاع أسعار سيارات تسلا الكهربائية..بسبب التضخم..

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صورة الخبر: سيارات تسلا الكهربائية.
سيارات تسلا الكهربائية.

حمل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، ما وصفه بالأخبار السيئة لمحبي سيارات شركة تسلا، Tesla

موضحا أن الأمر سينتهي بالسيارة الكهربائية القادمCybertrucks بسعر يبلغ أكثر من 40 ألف دولار، وهو السعر الذي كان قد أعلن عنه من قبل.

وقال ماسك للجمهور المتحمّس في اجتماع المساهمين في تسلا 2022 هذا الأسبوع بعد أن أعلن عن مواصفات وأسعار الشاحنة التي طال انتظارها: "أكره إعطاء القليل من الأخبار السيئة، ولكن سعر السيارة سيكون مختلف عن 39.900 دولار التي وعدت بها منذ ثلاث سنوات".

هذا ولن يقتصر الأمر على تكلفة الشاحنات - ولم يحدد ماسك Musk السعر الجديد - ولكن قد يستغرق شحنها أيضًا عامًا آخر، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla.

وقال ماسك: "لقد تغير الكثير منذ عام 2019 .. أعتقد أنه لا توجد طريقة للتنبؤ نوعًا ما بالتضخم الذي شهدناه.. ولكن ما يمكنني قوله هو أن Cybertruck سيكون منتجًا رائعًا و ستكون مثل آلة رائعة."

وتابع ماسك: "تسلا تقوم على ما يبدو بتركيب معدات الإنتاج والأدوات وجميعها تبدأ في الشهرين المقبلين على شاحنات Cybertrucks المحجوزة".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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