«إيلون ماسك» عن الروبوت البشري «أوبتيموس»: «ستذهلون»| صور

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ELON MUSK النقاب عن صورة تشويقية جديدة لروبوت أوبتيموس OPTIMUS البشري، الذي سيتم الكشف عنه بالكامل في نهاية الشهر المقبل.
وعرض قطب التكنولوجيا صورة للأيدي الروبوتية التي تتخذ شكل قلب في الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في أوستن مساء الخميس، وتحدث عن الكشف الكامل عن روبوت شركة تسلا المعروف باسم «أوبتيموس» في يوم الذكاء الاصطناعي في 30 سبتمبر.
هذا وهناك تفاصيل قليلة معروفة عن الروبوت، لكن «ماسك» قال إنه سيتعامل مع المهام التي يجدها البشر مملة، أو متكررة، ويمكن حتى أن يكون الروبوت بمثابة رفيق.
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