«إيلون ماسك» عن الروبوت البشري «أوبتيموس»: «ستذهلون»| صور

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صورة الخبر: الروبوت البشري أوبتيموس
الروبوت البشري أوبتيموس

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ELON MUSK النقاب عن صورة تشويقية جديدة لروبوت أوبتيموس OPTIMUS البشري، الذي سيتم الكشف عنه بالكامل في نهاية الشهر المقبل.

وعرض قطب التكنولوجيا صورة للأيدي الروبوتية التي تتخذ شكل قلب في الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في أوستن مساء الخميس، وتحدث عن الكشف الكامل عن روبوت شركة تسلا المعروف باسم «أوبتيموس» في يوم الذكاء الاصطناعي في 30 سبتمبر.

هذا وهناك تفاصيل قليلة معروفة عن الروبوت، لكن «ماسك» قال إنه سيتعامل مع المهام التي يجدها البشر مملة، أو متكررة، ويمكن حتى أن يكون الروبوت بمثابة رفيق.

وقال ماسك: "يوم الذكاء الاصطناعي، الجزء الثاني، أعتقد أن الناس سيذهلون"، وأضاف: "ولكن هذا في نهاية الشهر المقبل، وسيكون هناك الكثير من الأشياء الرائعة."

وكان قد تم تعيين روبوت شركة تسلا Tesla المملوكة لـ ماسك، والذي سيكون وزنه 125 رطلاً ، ويضم كمبيوتر الطيار الآلي المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية، والذي سيسمح للإنسان بالتعرف على الأشياء في العالم الحقيقي، على الرغم من أن الروبوت سيكون له مستشعرات مخصصة خاصة به وكذلك محركات.

وسيكون الروبوت أوبتيموس قادرًا أيضًا على رفع الاشياء الثقيلة حتى 150 رطلاً، وتحمل 45 رطلاً، والمشي لمسافة 5 أميال في الساعة، ولديه أيد شبيهة بالإنسان، بالإضافة إلى أجهزة استشعار بصرية تمنحها القدرة على "الرؤية".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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