تعرف على حيلة رائعة عبر الهاتف الذكي للنوم سريعًا

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يستمع ما يصل إلى ثلاثة من كل خمسة أشخاص إلى نغماتهم وموسيقاهم المفضلة للنوم، على الرغم من أن تلك الحيلة للنوم، تأتي مصحوبة بعيب.



والعيب هو أنه بمجرد أن تصل أخيرًا إلى السبات والنوم العميث، فإن الموسيقى التي كنت تستمع إليها، تستمر طوال الليل.



ويمكن أن يؤدي ذلك إلى العبث بـ"سجل الاستماع" الخاص بك على تطبيق سبوتي فاي Spotify، وحتى قتل بطاريتك إذا لم يكن الجهاز الذي تستمع إليه متصلاً بالشاحن.

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وقد أطلعت خبيرة التكنولوجيا «كاتارينا موجوس» مؤخرًا متابعها البالغ عددهم مليوني شخص على تطبيق تيك توك، على كيفية إيقاف تشغيل موسيقاهم بعد فترة زمنية محددة تلقائيًا.وأوضحت الخبيرة أنه يمكنك الاستماع إلى موسيقى آبل Apple Music لمساعدتك على النوم، بدون تشغيل التطبيق، من خلال سماعات الأذن طوال الليل.وقد شاركت كاتارينا موجوس الخدعة، عبر فيديو على تيك توك TIKTOK تم تحميله في 31 مايو.وقالت: "إذا كنت تحب النوم والاستماع إلى الموسيقى مثلي، فأنت تريد أن تفعل هذا."وتتضمن الحيلة ميزة غير معروفة، مدمجة في تطبيق Clock iOS الخاص بهواتف آيفون IPHONE ، والتي تتيح لك ضبط المنبهات وبدء موقتات العد التنازلي.ولتفعيل الميزة، أثناء تشغيل أغنية على موسيقى آبل Apple Music، افتح الساعة، وتوجه إلى علامة التبويب Timer.قم بتعيين الوقت الذي تريد أن يمر قبل أن تتوقف الموسيقى الخاصة بك، ثم انقر فوق عندما ينتهي المؤقت.قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل القائمة المنسدلة، وانقر فوق إيقاف التشغيل، ثم اضغط على ابدأ لبدء الموقت.والآن، عندما يحين الوقت، سيتم إيقاف الموسيقى، أو البودكاست الذي تقوم بتشغيله على Apple Music تلقائيًا، وقالت كاتارينا: "ستتوقف موسيقاك تلقائيًا ويمكنك الاستمتاع بنوم لطيف".