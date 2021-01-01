تخفض لوسيد توقعات الإنتاج لعام 2022 لـ7,000 سيارة



لوسيد لوسيد

أعلنت لوسيد عن خفض توقعات الإنتاج من سيارتها Air الفاخرة بحلول نهاية العام.



في الأساس، كانت لوسيد تتوقع إنتاج 20,000 سيارة في عام 2022، ولكنها خفضت التوقعات إلى 12,000 سيارة في فبراير، والآن تعود لوضع توقعات أكثر دقة بعد أن ظهور تحديات ومشاكل في سلاسل الإمداد. والآن تقدر لوسيد أنها ستتمكن من إنتاج ما يصل لـ 6,000 أو 7,000 نسخة



قالل بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد والمدير التنفيذي للتكنولوجيا “تعكس إرشادات الإنتاج المنقحة لدينا سلسلة التوريد والتحديات اللوجيستية غير العادية التي واجهناها” وأضاف “لقد حددنا الاختناقات الأساسية، ونتخذ التدابير المناسبة لجلب خدماتنا اللوجستية والعمليات داخل الشركة، وإضافة التعيينات الرئيسية إلى الفريق التنفيذي ، وإعادة هيكلة منظمتنا اللوجستية والتصنيعية”.

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مع أن الشركة لديها مشاكل في الإنتاج إلى جد ما، وهو ما يعاني منه سوق السيارات عموماً، إلا أن لدى الشركة حجوزات متزايدة وتشكل المبيعات المحتملة 3.5 مليار دولار.