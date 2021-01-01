تستهدف تيسلا إنتاج 2 مليون سيارة في 2022



تيسلا تيسلا

لم تعد تيسلا وحدها في سوق السيارات الكهربائية، وتستهدف شركات الكبرى إنتاج سيارات أكثر من تيسلا للبقاء في عصر السيارات الكهربائية القادم.



من جهتها، تقول تيسلا أنها ستنجح بإنتاج أكثر من 2 مليون سيارة في عام 2022، وستحافظ على هذا المستوى ووضح الرئيس التنفيذي إيلون موسك “إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها ، فسنخرج من عام 2022 بمعدل تشغيل سنوي يبلغ 2 مليون”وأقر موسك نفسه بأن الشركة اضطرت إلى إجراء العديد من التغييرات بسبب متغيرات مثل التضخم الذي لا يمكن توقعه.



وكررت تيسلا التزامها السابق بإنتاج 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030. ومن المرجح جدًا أن هذا الهدف الطموح من شأنه أن يبقي تسلا في طليعة قطاع السيارات الكهربائية. جزء من خطة تحقيق مثل هذا الهدف الجريء هو استخدام ما يسمسة موسك بعملية التصنيع الفريدة جداً “Giga Press”، وهي آلة تصب قطعة واحدة ضخمة من الألمنيوم لهيكل السيارة بدلاً من استخدام أجزاء عديدة مثبتة بواسطة التلحيم.

قد يعجبك أيضا...

من جهة أخرى، تطمح شركة فولكس واجن لوصول لمعدل إنتاج 2.5 مليون سيارة كهربائية في عام 2025، وتطمح فورد لإنتاج 2 مليون سيارة في عام 2026، وأخيراً تطمح جنرال موتورز لإنتاج مليون سيارة كهربائية في عام 2025.